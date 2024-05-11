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香港舉重總會主席稱香港為國家 港府斥不可接受

中央社／ 台北11日電

香港體壇近日再傳出政治事件。香港舉重健力總會主席葉永玉於6日的錦標賽致辭，提到選手來自13個國家。港府昨天回應稱有參賽選手來自台灣、香港，發言涉嫌違反一國原則，絕對不可接受。

據明報報導，香港於6日舉行「亞洲有裝備健力錦標賽暨亞洲大學生盃」開幕式，葉永玉致辭稱，這次「有來自13個國家的舉重選手、約200人參與」（wehave lifters and officials from 13 countries, and there arearound 200 entries）。

香港政府昨天發布新聞公報回應此事，稱該發言與中國香港和中華台北隊以地區身分參賽的事實嚴重不符，涉嫌違反一國原則，香港政府表示絕對不可接受。

香港政府同時要求舉重健力總會須於15日或之前就該事件向香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）提交報告，並要求港協暨奧委會展開深入調查，提出有效改善方案，向政府匯報。

據過往報導，葉永玉今年3月也於舉重邀請賽的致辭中，形容香港為「較小的國家」，引發香港政府高度關切。中國香港舉重健力總會也於事後道歉，稱是一時口誤。

另外，2022年12月於杜拜舉行的亞洲經典健力錦標賽，香港運動員連煒楨在47公斤賽事中奪金。在頒獎及奏播國歌時，大會播出與「反送中」相關的「願榮光歸香港」，也曾遭中國香港體育協會暨奧林匹克委員會認為是有預謀的。

反送中 國歌 香港 體育

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