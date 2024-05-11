中國一東協高官磋商 孫衛東：願與東協各國共享機遇

第30次中國一東協高官磋商9日至10日在印尼雅加達舉行，大陸外交部副部長孫衛東率團出席。他在會議中表示，新形勢下，中方願與東協各國共享機遇，共迎挑戰，推動建構更為緊密的中國一東協命運共同體取得新成果。

本場會議之前，大陸外交部發言人林劍8日曾在例行記者會上表示，中國—東協高官磋商是大陸與東協國家外交部門的重要年度對話合作機制。中方希望透過本次磋商，重點就新形勢下推進中國東協關係和東亞區域合作深入交流，為推動建構更為緊密的中國—東協命運共同體累積更多務實成果，促進本區和平穩定與共同發展。

根據大陸外交部網站消息，本場會議由孫衛東和緬甸外交部候任東協事務高官欽迪達埃共同主持，東協其他國家高官或代表及東協副秘書長出席，東帝汶以東協觀察員身分與會。

孫衛東表示，在大陸國家主席習近平和東協國家領導人戰略指引下，雙方全面戰略夥伴關係發展勢頭強勁，和平、安寧、繁榮、美麗、友好「五大家園」建設紮實推進。

他強調，新形勢下，中方願與東協各國共享機遇，共迎挑戰，攜手構築地區穩定之錨，打造經貿合作高地，形成人文交流熱潮，推動建構更為緊密的中國一東協命運共同體取得新成果。

據大陸外交部新聞稿，東協國家高度評價中國式現代化建設成就，讚賞中方支持東協中心地位，表示東協中國全面戰略夥伴關係為區域人民帶來巨大福祉，願同中方一道深化新興產業、貿易投資、互聯互通、數位經濟、可持續發展和人文交流等領域合作，推動全面戰略夥伴關係取得更大發展，為維護區域和平穩定和共同繁榮作出積極貢獻。

與會期間，孫衛東也拜會了東協秘書長高金洪，並會見了部分國家東協事務高官，就雙邊關係、東亞合作及共同關心的問題交換意見。