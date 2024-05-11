分析：中俄往來密切 阻礙中歐關係改善

中共領導人習近平結束訪歐，分析指出，他此行僅到訪3國，法國是其中之一，顯然意圖製造西方的分歧，但歐洲忌憚中俄往來密切，如此反阻礙中歐關係改善，以致習近平分化美歐的意圖難得逞。

習近平疫情結束後首次赴歐訪3國，分別是法國、塞爾維亞與匈牙利，美國之音（VOA）今天報導，無論是在歐洲還是在法國，習近平所感受到的氣氛與以往已大不相同。

相較於2014年因慶祝中法建交50週年訪法，他今年沒有獲邀參觀凡爾賽宮，巴黎地標艾菲爾鐵塔也沒有披掛歡迎的裝扮。

當地主流媒體「回聲報」（Les Échos）說，習和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的會晤猶如暗中較勁；英國「金融時報」（Financial Times）則說，習本可藉這次到訪機會與歐洲和解，他卻選擇散布分歧。

位於瑞典國際事務研究所（UI）的瑞典中國問題研究中心（NKK）分析師馮西度（Alexis von Sydow）表示，習近平選擇訪法，意圖在大西洋兩岸製造分歧，（在歐洲與美國之間挑撥離間）就是他這次訪歐的目的。

但馮西度不認為習近平的盤算得逞，因為歐洲事實上屬於親美集團，美國對歐洲的影響力甚鉅，中國也難以阻止，歐洲對中國設置貿易壁壘，何況中俄往來密切，更是阻礙中歐關係改善主因。

中國吉林大學助理教授杜本（Bjorn AlexanderDuben）也同意馮西度的見解，並說在美國與歐盟之間打入一個楔子，毫無疑問是北京的長期目標之一，也可能是習近平訪歐的主因。

英國廣播公司（BBC）5日報導，處理對中關係，法國是西方的「異類」，包括法國最早與中國開展民用核合作，並曾推動對中解除軍售禁令等，近年澳洲轉與英美合作研發核潛艦，不顧先與法國下訂的爭議，關係曾相當緊繃。

但杜本表示，法國與其他西方國家的任何分歧都不應該被誇大，並說習近平訪歐「有趣的遺漏了布魯塞爾」，而馬克宏仍邀請歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）赴巴黎參加與習近平的會談。

回聲報駐上海記者發回的分析稿指出，中國領導人雖然善於利用歐盟會員國之間的分歧，但馬克宏希望彰顯歐洲的團結。

雖然習近平停留法國期間曾宣示，中法聯合呼籲今夏巴黎奧運全球停火，以回應歐洲對於俄羅斯問題和中俄走太近的關切，但是也僅限於此並未更進一步。

德國智庫墨卡托中國研究中心（MERICS）的專家史泰茲（Grzegorz Stec）告訴美國之音，儘管習近平與馬克宏一起呼籲奧運休戰，但中國不太可能以有意義的方式改變對俄羅斯的支持。

何況馬克宏先前關於習近平承諾「不向莫斯科出售任何武器並嚴格控制軍民兩用產品出口」的聲明，並未體現於中國官方發布的新聞稿。

杜本則說，俄羅斯目前最需要中國提供的特定軍民兩用零件，迄今習近平對此並沒有切實的讓步，只是試圖把烏克蘭持續流血的責任，從中國（和俄羅斯）轉移到美國。