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三度穿梭外交 陸特使：對話談判是解決烏危機唯一出路

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸政府歐亞事務特別代表李輝本月3日至9日，就政治解決烏克蘭危機進行第三輪穿梭外交。（中新社資料照）
大陸政府歐亞事務特別代表李輝本月3日至9日，就政治解決烏克蘭危機進行第三輪穿梭外交。（中新社資料照）

俄烏戰爭已持續逾兩年，大陸歐亞事務特別代表李輝本月3日至9日，就政治解決烏克蘭危機進行第三輪穿梭外交，先後訪問土耳其、埃及、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國，中方為呼籲局勢降溫提出六大主張，其中包含對話談判是解決烏克蘭危機唯一可行出路，獲得各方普遍贊同。

這是李輝一年內第三次就政治解決烏克蘭危機開展穿梭外交。去年5月15日至26日，李輝訪問烏克蘭、波蘭、法國、德國、歐盟總部和俄羅斯。今年3月2日至12日，李輝訪問俄羅斯、歐盟總部、波蘭、烏克蘭、德國和法國，就推動政治解決烏克蘭危機進行第二輪穿梭外交。

根據新華社報導，李輝此次第三輪穿梭外交期間，未前往俄烏戰爭的當事國：俄羅斯以及烏克蘭。這次選擇訪問的國家也與前二輪較為不同。

據報導，李輝此次分別與土耳其副外交部長阿克查帕爾、埃及外交部部長助理哈立德、沙烏地阿拉伯國務大臣兼國家安全顧問艾班，以及阿拉伯聯合大公國總統外交顧問卡爾卡什、國際合作事務國務部長莉姆舉行會談。

訪問前後，李輝還與巴西、南非、印尼、哈薩克等國官員溝通。報導稱，中方與各方就烏克蘭危機深入交換意見，各方普遍贊同中方為呼籲局勢降溫提出的六大主張：

一、呼籲遵守為局勢降溫「三原則」，即戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火。

二、對話談判是解決烏克蘭危機唯一可行出路。衝突當事人應為恢復直接對話創造條件，推動局勢降溫緩和，直到達成全面停火。

三、加大對相關地區人道援助，改善人道狀況，防止出現更大規模的人道危機。衝突當事人應避免攻擊平民和民間設施，保護婦女、兒童等衝突受害者，尊重戰俘基本權利。支持衝突當事方交換戰俘。

四、反對使用核武和生化武器，防止核武擴散，避免出現核危機。

五、反對武裝攻擊核電廠等和平核設施，各方均應遵守核安公約等國際法，堅決避免人為核事故。

六、共同支持國際能源、金融、糧貿、運輸等合作，共同維護油氣管道、電力能源設施、海底光纜等關鍵基礎建設安全，確保全球產業鏈供應鏈穩定。

報導稱，各方同意繼續保持溝通協調，同時歡迎國際社會支持推動局勢降溫的努力，共同為停火止戰、勸和促談發揮建設性作用。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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