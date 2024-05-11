陸國安部責美部署中程導彈：將堅決挫敗損害南海主權圖謀

大陸國家安全部微信公眾號今晨刊登一篇題為「歷史與事實明證南海諸島自古以來就是中國領土」的長文。文章指出，歷史不容否認，真相無法竄改。包括中國歷史檔案在內的各國史料均清楚無誤地表明，南海諸島自古以來就是中國領土。任何妄圖在南海挑釁離間、侵權挑釁的圖謀注定不會得逞。它指責美國在菲律賓部署中程導彈，強化「安保承諾」，唯恐天下不亂。中國國家安全機關將在在隱蔽戰線上嚴密防範、堅決挫敗各類損害中國南海主權及相關權益的圖謀。

文章稱，中國在南海的活動已有2000多年的歷史，最早發現、命名和開發利用南海諸島及相關海域，最早並持續、和平、有效地對南海諸島及相關海域行使主權管轄，確立了對南海諸島的主權和在南海的相關權益。

它說，中國始終堅定維護在南海的領土主權和海洋權益。中國對南海諸島，包括東沙群島、西沙群島、中沙群島和南沙群島擁有主權；中國南海諸島擁有內水、領海和毗連區；中國南海諸島擁有專屬經濟區和大陸架；中國在南海擁有歷史性權利。同時，中國長期堅持推動談判解決分歧，做維護南海地區和平、穩定與發展的堅定力量。

文章說，近日，英國國際法學者安東尼‧卡蒂所著《南海的歷史與主權》引起國際社會的廣泛關注。著作整理19世紀末以來，美、英、法三國關於南海諸島所有權問題的官方歷史檔案，運用大量史料證明各國政府歷史上均長期承認並支持中國對南海諸島的主權。相關論述於史有據、於理確鑿，站在公理正義的立場上，無情揭穿了域外國家破壞地區和平穩定的陰險把戲，有力回擊了域內國家聲索南海主權的無理挑釁。

國安部說，中國南海主權長期受到國際廣泛承認。中國對南海諸島的主權，在1970年代前從未受到外界的任何質疑。第二次世界大戰後，中國收復日本非法侵占的南海諸島，採取立法、行政、外交等措施進一步維護對南海諸島的主權和在南海的相關權益。 1948年公開發行的中國行政區域圖明確標註南海斷續線，南海週邊國家和國際社會並未提出任何反對或質疑。當時，包括美、蘇、日、越、菲等國的地圖都畫出南海斷續線，並明確將南沙群島等標註為中國領土。

文章指出，域外國家的蓄意非法介入是南海亂源所。正如《南海的歷史與主權》一書所揭露的，西方國家長期承認中國南海主權，但為了不可告人的地緣政治目的，採取了一系列危害南海和平穩定的介入活動。這些非法活動不僅嚴重損害中國的南海主權和相關權益，也成為破壞南海和平與穩定的根源所在，充分暴露出個別國家固守冷戰思維、挑動南海局勢的卑鄙用心。

它說，西方險惡圖謀昭然若揭。卡蒂指出，南海的全部問題應歸咎於20世紀30年代西方殖民者「闖入直至那時未受打擾的中國人家園」。美國外交檔案證明，20世紀40年代美國政府刻意「置本國海道測量記錄和國際法專家委員會的建議於不顧」，「首先關心的是將中國排除在（西沙、南沙）兩個群島之外」。正是這樣的險惡圖謀，讓南海這片歷史上長期造福週邊國家的和平、合作之海，被迫蒙上爭議、摩擦、對抗的陰雲。

文章指責美國卑劣手段欲蓋彌彰。自2023年以來，美國唆令菲律賓當局及反華政客倚仗《美菲共同防禦條約》，違背與中國達成的大量協議和承諾，不斷在南海推進實質改變現狀的舉措。特別是美國教唆和支持菲律賓推動所謂「南海透明化」，散佈虛假信息，開展對華「南海認知作戰」，在南海多點位、多主題、高頻次製造國際熱點事件，策劃渲染炒作，手法卑劣老套。

它說，美國的安全挑釁害人害巴。美國透過挑起陣營對抗，不斷操弄南海安全議題，擴大「基地准入」，上演「聯合巡航」，部署中程導彈，強化「安保承諾」，唯恐天下不亂。有關國家在本地區歷史上劣跡斑斑，他們竭力推動南海問題泛安全化，叫囂挑釁中必定包藏禍心，必然對南海的和平穩定及週邊國家的安全發展造成嚴重損害，也必將遭到歷史的唾棄。

國安部文章最後指出，中國對南海諸島擁有無可爭辯的主權，任何妄圖在南海挑釁離間、侵權挑釁的圖謀注定不會得逞。面對南海波濤中的一切暗流、逆流，國家安全機關將在黨中央的堅強領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹落實總體國家安全觀，在隱蔽戰線上嚴密防範、堅決挫敗各類損害中國南海主權及相關權益的圖謀，堅定維護國家主權、安全、發展利益，為推動南海及週邊地區和平穩定與發展繁榮貢獻國安力量。