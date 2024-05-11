傅聰：中國支持安理會盡快重審巴勒斯坦入聯申請

中國常駐聯合國代表傅聰在聯合國大會關於巴勒斯坦入聯的緊急特別會議通過決議後發言表示，獨立建國是巴勒斯坦人民的長期夙願，正式加入聯合國是這段歷史進程中的關鍵一步。巴勒斯坦應該享有與以色列同等的地位，巴勒斯坦人民則享有與以色列人民同等的權利。支持並推動巴勒斯坦獨立建國進程，是國際社會的共同責任。中國支持安理會根據聯大決議的要求，盡快重新審議巴勒斯坦國的申請。

這一緊急特別會議通過決議，認定巴勒斯坦國符合《聯合國憲章》規定的聯合國會員國資格，應被接納為聯合國會員國。決議據此建議安理會重新「從有利角度」審議巴勒斯坦以會員國身分加入聯合國的申請。在表決中由阿聯酋提出的決議草案獲壓倒性多數支持。中國、法國、俄羅斯等143國投了贊成票，美國、以色列等9國投了反對票，英國、德國、烏克蘭等25國棄權。

傅聰表示，加入聯合國問題巴以衝突數十年來循環往復，一代代巴勒斯人民失去家園，在佔領之下顛沛流離失所，是當今世界不斷撕裂、持續流血的傷口。巴勒斯坦正式加入聯合國是這段歷史進程中的關鍵一步。巴勒斯坦應該享有與以色列同等的地位，巴勒斯坦人民則享有與以色列人民同等的權利。支持並推動巴勒斯坦獨立建國進程，為落實「兩國方案」、實現中東持久和平提供有力保障，是國際社會的共同責任。

他表示，今人遺憾的是，巴勒斯坦國成為聯合國正式會員國的申請於4月18日被美國在安理會無情否決。美國在巴以問題上一再使用否決權，無理阻撓國際社會為解決巴勒斯坦長期遭受歷史不公所作出的努力，不符合一個負責任大國的擔當。

他說，今天，緊急特別聯大以壓倒性多數通過決議，重申巴勒斯坦人民擁有包括獨立建國在內的自決權，確認巴勒斯坦國符合成為聯合國正式會員國的資格，建議安理會重新積極審議巴勒斯坦國加入聯合國的申請。中方歡迎這項歷史性的決議，這反映了國際社會的人心所向。中方參加了這項決議的共提。中國支持安理會根據聯大決議的要求，盡快重新審議巴勒斯坦國的申請，期待相關國家不要再繼續拖延、設置障礙。

傅聰表示，今天通過的決議對巴勒斯坦國參與聯合國活動和相關會議作出進一步安排，賦予巴勒斯坦國新的權利和特權。我們瞭解，這些是在無可奈何、別無選擇情況下的特殊安排，是對巴勒斯坦長期遭受歷史不公的補救，是對美國濫用否決權的糾偏。

他說，我們認為，在聯合國憲章允許的範圍內作出這些特殊安排，有助於讓國際社會更充分地聽取巴勒斯坦的呼聲，有助於巴勒斯坦在相對平等的地位上與以色列進行對話和談判。決議明確，有關安排屬於例外，不構成先例。我們相信，有關安排不會是永久的，總有一天巴勒斯坦國將成為聯合國正式會員國，將在聯合國與其他會員國一樣享有充分、平等的權利。

他表示，巴以問題久拖不決的癥結在於「兩國方案」沒有落實。多年來以色列作為佔領方不斷侵蝕「兩國方案」的基礎，目前已持續7個多月的衝突更可能徹底葬送「兩國方案」的前景。中國敦促以色列停止對加薩民眾的集體懲罰，停止推動對拉法的軍事進攻，實際消除人道物資進入加薩的一切限制。在約旦河西岸，以色列應該停止一切定居點活動，實際遏制愈演愈烈的定居者暴力。中國將繼續發揮建設性作用，為推動立即停火、重振「兩國方案」，早日實現巴以雙方和平共處、中東長治久安作出不懈努力。