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中美氣候會談 雙方承諾減排技術合作以達甲烷控排目標

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中國新任氣候變化事務特使劉振民8、9兩日與美特使會談。（中新社）
中國新任氣候變化事務特使劉振民8、9兩日與美特使會談。（中新社）

據大陸央視客戶端報導，5月8日至9日，中美「21世紀20年代強化氣候行動工作小組」會議在美國華盛頓特區舉行。雙方承諾就部署減排技術、建立或完善各自MRV體系和標準推動開展雙邊合作和能力建設，以實現在21世紀20年代期間甲烷控排或減排的目標。

會議由中國氣候變遷事務特使劉振民和美國總統國際氣候政策高級顧問約翰．波德斯塔共同主持，兩國相關官員參加會議。雙方並期待，中美地方氣候行動高級別活動於5月29日-30日在加州柏克萊舉行。

報導稱，會議回顧了中美元首舊金山會晤，圍繞《關於加強合作應對氣候危機的陽光之鄉聲明》確定的能源轉型、甲烷和其他非二氧化碳溫室氣體、循環經濟和資源效率、毀林、低碳省/州和城市等領域進行深入討論，並就與推動《聯合國氣候變遷綱要公約》第二十九次締約方大會（COP29）在亞塞拜然巴庫成功舉辦相關的多邊議題展開合作。

報導說，雙方分享了各自氣候政策和行動的經驗與挑戰，旨在有效應對氣候危機及其影響。雙方計劃在COP29期間舉辦第二屆「甲烷和非二氧化碳溫室氣體高峰會」。

報導指出，雙方承諾就部署減排技術、建立或完善各自MRV體系和標準推動開展雙邊合作和能力建設，以實現在21世紀20年代期間甲烷控排或減排的目標。雙方關注聯合國環境規劃署國際甲烷排放觀測站的甲烷警報與回應系統。雙方也將圍繞其他非二氧化碳溫室氣體（包括工業領域氧化亞氮和對流層臭氧前驅物質）的測量和減排方案進行技術合作和能力建設。

氣候變遷 美國

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