陸製客機C919商飛近一年 中國適航審定主任：期待明年取得歐盟適航認證

據香港電台RTHK 等多家媒體報導，中國民航上海適航審定中心主任顧新表示，正計劃就國產大飛機C919 向歐盟申請型號認可，期待能夠在明年獲取有關認證。中心將依照正常型號認可程序完成所有遞交資料，以顯示所有完成的相關飛行實驗。

顧新表示，全世界的民航有一個標準，就是確保民眾的出行安全。 「我們有足夠的自信，中國人認證的飛機是足夠安全的。」中心會按照程序努力展示飛機，但不同國家在技術、規矩上存在些許差異，可能會進行很多討論、爭論，中心將會「把技術放在桌面上」，努力去做。

香港星島日報報導，國產大型客機C919獲得境內飛行認證後，去年5月底首次開始商業飛行，將滿一年，多家傳媒獲邀前往中國民航上海適航審定中心和中國商飛上海飛機製造公司採訪。

顧新表示，C919正向歐盟申請C919適航證，期待明年可以獲批。中國商飛稱，現階段計劃提升C919產能，新研發的洲際遠程飛機C929亦進入到詳細設計階段，並準備向國家民航局申請適航審查。

香港大公報則報導，顧新受訪表示，中國商飛早前已經為C919向歐盟航空安全總署（EASA）提出適航申請，為潛在的出口訂單做準備。顧新說，依照計劃，期待C919能在明年取得歐盟適航認證。 「我們有足夠的自信，中國人認證的飛機是足夠安全的。」

顧新說，「任何一個國家行使主權，一個（飛機）型號進入中國，需要獲得我們的認可。同樣中國的飛機要進入美國或歐盟，也都需要取得他們的認可。」，雙方都是按照各自的法規，而且法規重合度很高，按照型號認可的程序和雙邊的要求，按照民航主權國的程序，完成所有資料提交以及表明所做的所有實驗。

至於C919何時能取得歐盟適航認證，顧新說，「這是比較敏感的問題，我們按照程序努力展示我們的飛機，過程中可能某個技術環節有差異，有差異就要討論。」他表示，「按照我們的計劃，期待明年獲得證件。這需要雙方的配合，有問題要放在桌面上討論。」

對於外界關心C919取得歐盟適航認證是否會受到地緣政治的影響，顧新表示，「我們暫時不考慮地緣問題、政治問題，這個超出了我們的工作範疇，全世界的民航都有一個標準，即保證公眾的出行安全，而不應帶著政治的標籤說你不安全，我是安全的。

星島日報報導稱，據了解，今年6月1日，東航將使用C919大飛機執飛「香港-上海」包機航班，承運從香港前往上海參加「滬港同心」交流活動的香港大學生，這也是C919首次境外商業飛行。中國商飛客服公司副總佟宇期待，這次飛行能取得圓滿成功 。