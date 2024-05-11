香江風情／澳門又派錢 特首選舉開跑

港澳兩地，息息相關，昨天傍晚澳門傳到香港的訊息，就五個字：「澳門又派錢」。這五個字由二○○八年開始，就連年飄過海來，澳門政府多年來堅持不懈，實行這一「現金分享」政策。今年雖是繼續派錢，還是能出一些伴隨而來的新眉目。

澳門財政當局昨天宣布本年度的「現金分享計畫」，七月起向每名永久居民發放一萬澳門元（約四萬台幣），非永久居民每人發放六千澳門元，預計七十四萬八千人受惠，涉及財政開支七十三億六千萬澳門元。

澳門當局在前特首何厚鏵主導下，二○○八年開始以「現金分享」為名，向澳門永久居民和非永久居民派錢，所謂「分享」，主要是澳門政府將博彩大收入，以現金方式分享給民眾，即便是疫情期間澳門庫房出現「盈轉虧」，澳門政府都堅持派錢，每年澳門特首的施政報告都會就此講上一段然後在全民歡呼中七月等著政府轉帳。

今年澳門政府繼續派錢，看上去跟往年說法一樣，但還是能看出一些新動向來，首先是人的動向。澳門統計暨普查局說，今年首季末澳門總人口為六十八萬六千多人，按季增加二千七百人，主要是居澳外地雇員增加所致。

不知不覺，澳門人口已由五十多萬增加到六十多萬。但今次派錢說有七十四萬八千人收錢，應是多了非永久居民，包括最新的中國內地持單程證去定居的新來澳人士、新批給的准許居留人士等。

不過澳門政府比較大度，獲派錢者居然可以不在澳門為由，申請政府把現金支票給寄去，現在有四萬八千人要求政府將支票寄到澳門以外，其中有三萬八千人身在香港，澳門政府答應寄支票。

澳門政府連年派錢，關鍵在特首，因為程序上是澳門特首在施政報告中宣布派錢，然後才由澳門政府財政局實施。今次澳門派錢的前夕，傳出另一消息，是澳門新一輪特首選舉，已經起步。

這起步是「澳門特別行政區公報」刊登行政長官即特首批示：行政長官賀一誠行使「澳門基本法」第五十條賦予的職權，並根據「行政長官選舉法」的條文，並經推薦法官的獨立委員會的推薦，委任行政長官選舉管理委員會的主席及委員。這就是說，澳門第六任特首選舉的帷幕，就在這次派錢的鑼聲中拉開了。