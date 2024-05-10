快訊

血濺滿地…嘉市爆逾10人械鬥槍戰 2水電行員工頭破血流急救中

出包！高清文物圖檔外流「淘寶45元買得到」 故宮回應了

旅客無法進出站…赴日必備「行動西瓜卡」大當機！JR東日本回應了

澳門7月發現金...永久居民可獲4萬元 非永久性居民發放24000元

中央社／ 台北10日電

澳門政府今天宣布，本年度繼續實施「現金分享計畫」，7月起將向每名永久性居民發放澳門幣1萬元（約新台幣4萬元）。2008年迄今，澳門已連續17年向所有市民發放現金。

據澳門日報，澳門特區行政會發言人張永春今天宣布，本年度繼續實施「現金分享計劃」，向每名永久性居民發放澳門幣1萬元（約新台幣4萬元，下同）及每名非永久性居民發放6000元現金，並於7月起依次發放。

今年預計受益人數約74.8萬人，當中永久性居民約71.7萬人，非永久性居民約3.1萬人，預算總開支約為73.6億元。

被問及受益人中有多少人長期不在澳門？澳門財政局局長容光亮表示，暫時未掌握到數字，但現金分享可透過郵寄支票寄往外地，透過郵寄外地的約有4.8萬人，其中，中國大陸6600多人、香港3.8萬多人、其他國家或地區則為2800多人。

因為金融海嘯衝擊經濟民生，澳門2008年首度推出「現金分享計劃」，與居民分享博彩業帶來的經濟發展成果，當時每名永久性居民獲得5000元，此後每年均發放現金並多次調漲，2019年迄今均為1萬元。

台幣 多人 澳門

延伸閱讀

遭詐被警攔阻保住50萬 台南男子仍情傷淚下

陸開放福建赴馬祖旅遊 網友：天啊！福建戶口突然搶手

好消息！台中人口突破285萬 盧秀燕：幸運兒獲10萬大禮

徐若瑄有喜了！親拋3關鍵內幕請求這件事

相關新聞

澳門7月發現金...永久居民可獲4萬元 非永久性居民發放24000元

澳門政府今天宣布，本年度繼續實施「現金分享計畫」，7月起將向每名永久性居民發放澳門幣1萬元（約新台幣4萬元）。2008年...

日本海上自衛隊護衛艦被無人機拍攝上傳陸影音平台 大陸外交部這樣說

關於日本海上自衛隊的護衛艦「出雲號」日前未經允許被無人機拍攝問題，防衛大臣木原稔今天表示，這可能嚴重影響日本防衛，會盡快...

遭中共關押22年 王炳章獲2024年度自由獎項

國際人權組織自由之家（Freedom House）8日將2024年「自由獎項」頒發給中國民主運動人士王炳章，他在2002...

拜登2周前簽署美援烏以台法案 大陸人大外事委員會發聲了

美國總統拜登上月25日將美國國會通過的「美援烏以台950億美元」法案簽署成法，時隔逾2周，大陸全國人大外事委員會發言人、...

韓外長趙兌烈13、14日訪陸 料談中日韓月底峰會事宜

大陸外交部發言人林劍今天主持例行記者會時宣布，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，韓國外交部長趙兌烈將於5月13日至...

已有班機飛往大陸 中美悄然恢復非法移民遣返合作

據美聯社報導，北京和華盛頓悄悄地恢復驅逐非法居留在美國的中國移民的合作，顯示雙方自2023年舊金山會晤後正在恢復和擴大接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。