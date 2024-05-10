澳門7月發現金...永久居民可獲4萬元 非永久性居民發放24000元
澳門政府今天宣布，本年度繼續實施「現金分享計畫」，7月起將向每名永久性居民發放澳門幣1萬元（約新台幣4萬元）。2008年迄今，澳門已連續17年向所有市民發放現金。
據澳門日報，澳門特區行政會發言人張永春今天宣布，本年度繼續實施「現金分享計劃」，向每名永久性居民發放澳門幣1萬元（約新台幣4萬元，下同）及每名非永久性居民發放6000元現金，並於7月起依次發放。
今年預計受益人數約74.8萬人，當中永久性居民約71.7萬人，非永久性居民約3.1萬人，預算總開支約為73.6億元。
被問及受益人中有多少人長期不在澳門？澳門財政局局長容光亮表示，暫時未掌握到數字，但現金分享可透過郵寄支票寄往外地，透過郵寄外地的約有4.8萬人，其中，中國大陸6600多人、香港3.8萬多人、其他國家或地區則為2800多人。
因為金融海嘯衝擊經濟民生，澳門2008年首度推出「現金分享計劃」，與居民分享博彩業帶來的經濟發展成果，當時每名永久性居民獲得5000元，此後每年均發放現金並多次調漲，2019年迄今均為1萬元。
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