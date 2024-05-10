拜登2周前簽署美援烏以台法案 大陸人大外事委員會發聲了

美國總統拜登上月25日將美國國會通過的「美援烏以台950億美元」法案簽署成法，時隔逾2周，大陸全國人大外事委員會發言人、商務部新聞發言人分別於10日上、下午作出回應，指當中包含大量涉華消極條款，敦促美方尊重中方關切，不得實施相關涉華消極條款，如美方一意孤行，中方將採取堅決措施，堅定捍衛自身主權安全發展利益。

大陸全國人大外事委員會發言人許東批評，該法案有關涉華消極條款鼓譟向台提供軍援，嚴重違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報，向「台獨」分裂勢力釋放嚴重錯誤信號；以所謂「國家安全」名義無理打壓大陸企業，再次揭露了美方一貫的霸凌霸道本質。

許東再批，該法案也無視中方為協助美方應對芬太尼危機所做的大量工作，叫囂制裁中方；對中國同伊朗在國際法框架下正常經貿往來威脅實施單邊制裁和「長臂管轄」，為中美在相關領域合作設置了嚴重障礙。「我們中方對此堅決反對」。

許東重申，台灣問題是中國核心利益的核心，也是中美關係第一條不可逾越的紅線。「我們不會對台獨勢力分裂活動和外在縱容支持聽之任之。我們也不會對美方執意打壓中國的高科技發展，剝奪中國正當發展的權利坐視不管」。

許東強調，敦促美方尊重中方核心利益和重大關切，不得實施上述法案涉華消極條款，如美方一意孤行，中方將採取堅決措施，堅定捍衛自身主權安全發展利益。

許東表示，堅持相互尊重、和平共處、合作共贏理應成為新時期中美雙方的共同努力方向。美方應與中方相向而行，建立正確戰略認知，共同有效管控分歧，共同推動互利合作，共同承擔大國責任，推動中美關係持續穩定健康向前發展。

另外，大陸商務部新聞發言人10日表示，該法案有關條款無視市場經濟和公平競爭原則，以所謂「國家安全」名義無理打壓別國企業，是典型的單邊霸凌行徑。相關法案也對大陸與其他國家正常經貿往來橫加干涉，威脅實施單邊制裁和「長臂管轄」，更是赤裸裸的經濟脅迫做法。中方對此強烈不滿，堅決反對。

大陸商務部新聞發言人說，「我們敦促美方尊重中方關切和合法權益，不得實施相關涉華消極條款。如美方一意孤行，中方將採取堅決措施，堅定捍衛自身權益」。

據報導，總額950億美元的援外包裹法案，包括610億美元援烏案、260億美元援以案及80億美元軍援台灣及維持印太地區和平穩定。