韓外長趙兌烈13、14日訪陸 料談中日韓月底峰會事宜

大陸外交部發言人林劍今天主持例行記者會時宣布，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，韓國外交部長趙兌烈將於5月13日至14日訪華。

趙兌烈訪陸應與這個月底將舉行的中日韓峰會有關，預計將與大陸外長王毅進行會晤。

韓聯社日前報導，韓國外交部4日表示，中國、日本、韓國正就5月26至27日在首爾舉行三國領導人峰會進行最後協調，可望不久後公布相關日程。若確定舉行，將是中日韓領導人時隔4年5個月後再度舉行峰會，但中國方面目前尚未證實這一日程。

其後，日本放送協會（NHK）也於5月8日報導，日本、中國和韓國政府正準備在5月舉行三國首腦峰會，NHK報導稱：「日本、中國和韓國正在為本月底舉行的三國首腦峰會做準備，這將是4年半以來的首次會晤。」

NHK當時援引政府消息人士的話稱：「日本首相岸田文雄、中國總理李強和韓國總統尹錫悅計劃在首爾舉行會談。日本首相可能在5月26日至27日訪問韓國。」NHK並稱，預計三方將討論朝鮮的核計劃和導彈計劃。據悉，岸田文雄還將在活動期間與李強和尹錫悅進行單獨會晤。