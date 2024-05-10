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中國2024立法計畫 民營經濟促進法草案列首位

中央社／ 台北10日電

中國國務院公布今年的立法計畫，主要有7方面，首先提到要圍繞推動高品質發展，提請全國人大常委會審議「民營經濟促進法草案」。另外又提到要圍繞加強涉外法治建設，制定網路數據安全管理條例。

新華社9日報導，國務院辦公廳經過黨中央及國務院同意，日前印發「國務院2024年度立法工作計劃」，當中擬提請全國人大常委會審議的法律案有21件、擬制定、修訂的行政法規有30件、擬完成的其他立法項目有3件。

報導指出，「國務院立法計劃」堅決貫徹落實黨中央決策部署，以高品質立法服務保障黨和國家工作大局。

今年國務院立法工作主要有7方面，一是圍繞推動高品質發展，列明民營經濟促進法草案、招標投標法修正草案，制定公平競爭審查條例，修訂保障中小企業款項支付條例等。二是圍繞加強政府自身建設；三是圍繞實施科教興國、文化強國戰略。

四是圍繞增進民生福祉，列明突發公共衛生事件應對法草案；五是圍繞推動綠色發展；六是圍繞健全國家安全法治體系，列明監獄法修訂草案，制定網路數據安全管理條例等﹔七是圍繞加強涉外法治建設，列明仲裁法修訂草案、反洗錢法修訂草案、海商法修訂草案等。

「國務院立法計劃」還對全面深化改革、政府職能轉變、國家安全急需、加快國防和軍隊現代化建設等的立法項目作出概括性安排。

「國務院立法計劃」並要求國務院各部門強化責任，切實執行立法工作計劃。司法部要加強統籌協調、督促指導，審查立法。

今年2月央視報導，在中國司法部、國家發改委、全國人大常委會法工委共同召開的立法工作座談會上，司法部相關負責人表示，「民營經濟促進法」起草工作已經啟動，要制定一部務實、管用、操作性強的法律，促進民營經濟健康發展，更好營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，為中國式現代化建設提供堅實法治保障。

「民營經濟促進法」將聚焦依法保護民營企業產權和企業家權益、公平參與市場競爭、平等使用生產要素、公平執法公正司法、中小企業帳款拖欠治理等民營企業核心關切，建立和完善相關制度，從法律制度上把對國企民企平等對待的要求用硬實措施落實下來。

中國經濟低迷，重振民企成為中國挽救疲弱經濟的重要手段之一。去年中國政府發布「中共中央國務院關於促進民營經濟發展壯大的意見」。

國務院

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