快訊

15:45發生規模5.8地震 氣象署：0403餘震將延續3到6個月

花蓮規模5.8地震！大清水山崩瞬間畫面曝光 天搖地動嚇傻當地民眾

不顧美國警告？以色列加強空襲拉法，超過10萬人逃離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本海上自衛隊護衛艦被無人機拍攝上傳陸影音平台 大陸外交部這樣說

中央社／ 東京10日綜合外電報導
中國大陸影音平台Bilibili於3月出現一段疑似出雲號靠泊橫須賀港內的影片，拍攝角度是從出雲號正上方俯拍。資料照片。新華社
中國大陸影音平台Bilibili於3月出現一段疑似出雲號靠泊橫須賀港內的影片，拍攝角度是從出雲號正上方俯拍。資料照片。新華社

關於日本海上自衛隊的護衛艦「出雲號」日前未經允許被無人機拍攝問題，防衛大臣木原稔今天表示，這可能嚴重影響日本防衛，會盡快引進新裝備以偵測及干擾無人機飛行。

中國影音平台Bilibili於3月出現一段疑似出雲號靠泊橫須賀港內的影片，拍攝角度是從出雲號正上方俯拍。

由於日本法律禁止未經許可在自衛隊基地等地使用空拍機，防衛省日前認為空拍影片有可能經過後製或造假，過去一段時間持續分析影片中被拍的艦艇及建築物等周邊環境，昨天表示這可能是真實影片。

日本經濟新聞報導，木原稔今天指出，「這可能嚴重影響日本的防衛，極其嚴肅地看待此事」，將盡快引進新裝備以偵測及干擾無人機飛行，他還強調「關於基地警備，將採取更萬全之策」。

中國外交部發言人林劍昨天於例行記者會說，「不了解這段影片從何而來」。

空拍機 自衛隊

延伸閱讀

陸無人機拍日護衛艦判定可能為真 日：極嚴肅看待此事

相關新聞

拜登2周前簽署美援烏以台法案 大陸人大外事委員會發聲了

美國總統拜登上月25日將美國國會通過的「美援烏以台950億美元」法案簽署成法，時隔逾2周，大陸全國人大外事委員會發言人、...

韓外長趙兌烈13、14日訪陸 料談中日韓月底峰會事宜

大陸外交部發言人林劍今天主持例行記者會時宣布，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，韓國外交部長趙兌烈將於5月13日至...

日本海上自衛隊護衛艦被無人機拍攝上傳陸影音平台 大陸外交部這樣說

關於日本海上自衛隊的護衛艦「出雲號」日前未經允許被無人機拍攝問題，防衛大臣木原稔今天表示，這可能嚴重影響日本防衛，會盡快...

遭中共關押22年 王炳章獲2024年度自由獎項

國際人權組織自由之家（Freedom House）8日將2024年「自由獎項」頒發給中國民主運動人士王炳章，他在2002...

已有班機飛往大陸 中美悄然恢復非法移民遣返合作

據美聯社報導，北京和華盛頓悄悄地恢復驅逐非法居留在美國的中國移民的合作，顯示雙方自2023年舊金山會晤後正在恢復和擴大接...

習近平訪歐之際 調查：歐企看壞中國經濟前景

中共領導人習近平訪歐之際，一項調查顯示，歐企普遍看壞中國經濟前景，悲觀情緒達到前所未見，正形成惡性循環的程度，並且中國不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。