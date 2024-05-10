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日本海上自衛隊護衛艦被無人機拍攝上傳陸影音平台 大陸外交部這樣說
關於日本海上自衛隊的護衛艦「出雲號」日前未經允許被無人機拍攝問題，防衛大臣木原稔今天表示，這可能嚴重影響日本防衛，會盡快引進新裝備以偵測及干擾無人機飛行。
中國影音平台Bilibili於3月出現一段疑似出雲號靠泊橫須賀港內的影片，拍攝角度是從出雲號正上方俯拍。
由於日本法律禁止未經許可在自衛隊基地等地使用空拍機，防衛省日前認為空拍影片有可能經過後製或造假，過去一段時間持續分析影片中被拍的艦艇及建築物等周邊環境，昨天表示這可能是真實影片。
日本經濟新聞報導，木原稔今天指出，「這可能嚴重影響日本的防衛，極其嚴肅地看待此事」，將盡快引進新裝備以偵測及干擾無人機飛行，他還強調「關於基地警備，將採取更萬全之策」。
中國外交部發言人林劍昨天於例行記者會說，「不了解這段影片從何而來」。
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