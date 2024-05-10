陸無人機拍日護衛艦判定可能為真 日：極嚴肅看待此事

大陸影音網站嗶哩嗶哩上3月26日發布一段19秒影片，像是大陸無人機在神奈川橫須賀低空飛行，拍攝停泊在海上自衛隊橫須賀基地的海上自衛隊護衛艦「出雲號」，引發日本國內對國家安全出現大漏洞的質疑。日本防衛省9日公布影片分析結果指出，實際由小型無人機拍攝的可能性較高，表示「極其嚴肅地看待此事」。

據共同社報導，日本防衛省確認該影片中建築物陰影、樹木及海浪等周邊情況，並分析出雲號甲板上的艦船舷號看起來沒有不自然的地方，判定從上空飛過進行實拍的可能性較高。

報導指出，自民黨9日召開國防小組和安全保障調查會的聯席會議，表達對事件的重視，並要求防衛省盡快提出應對方針。會上也有意見認為「調查太花時間」。

日本防衛大臣木原稔4月2日曾一度稱這段影片可能是加工捏造，防衛省10日在記者會回應，因生成AI的發展，惡意主體越來越巧妙地散播假消息和錯誤訊息，對相關影像的資訊收集和分析，是確保日本未來防禦安全不可或缺的措施，「防衛廳將繼續全力加強組織架構。」

共同社報導指出，自衛隊通常會用雷達或操控用電波探測小型無人機，若判斷為未經許可的飛行，會嘗試使用電波干擾。防衛省未透露當時是否有探測到該台無人機。

據法廣報導，出雲號是一艘擁有寬廣飛行甲板，艦體類似航空母艦的直升機護衛艦，全長248公尺，滿載排水量約2萬6000噸，可搭載14架直升機；一旦改造為航空母艦，預計可搭載約10架F-35B隱形戰機。2024年，出雲號計畫擴大艦首，確保航母的航行安全。