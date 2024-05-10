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陸無人機拍日護衛艦判定可能為真 日：極嚴肅看待此事

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
日本海上自衛隊橫須賀基地的出雲號直升機護衛艦疑遭大陸無人機拍攝。（新華社）
日本海上自衛隊橫須賀基地的出雲號直升機護衛艦疑遭大陸無人機拍攝。（新華社）

大陸影音網站嗶哩嗶哩上3月26日發布一段19秒影片，像是大陸無人機在神奈川橫須賀低空飛行，拍攝停泊在海上自衛隊橫須賀基地的海上自衛隊護衛艦「出雲號」，引發日本國內對國家安全出現大漏洞的質疑。日本防衛省9日公布影片分析結果指出，實際由小型無人機拍攝的可能性較高，表示「極其嚴肅地看待此事」。

據共同社報導，日本防衛省確認該影片中建築物陰影、樹木及海浪等周邊情況，並分析出雲號甲板上的艦船舷號看起來沒有不自然的地方，判定從上空飛過進行實拍的可能性較高。

報導指出，自民黨9日召開國防小組和安全保障調查會的聯席會議，表達對事件的重視，並要求防衛省盡快提出應對方針。會上也有意見認為「調查太花時間」。

日本防衛大臣木原稔4月2日曾一度稱這段影片可能是加工捏造，防衛省10日在記者會回應，因生成AI的發展，惡意主體越來越巧妙地散播假消息和錯誤訊息，對相關影像的資訊收集和分析，是確保日本未來防禦安全不可或缺的措施，「防衛廳將繼續全力加強組織架構。」

共同社報導指出，自衛隊通常會用雷達或操控用電波探測小型無人機，若判斷為未經許可的飛行，會嘗試使用電波干擾。防衛省未透露當時是否有探測到該台無人機。

據法廣報導，出雲號是一艘擁有寬廣飛行甲板，艦體類似航空母艦的直升機護衛艦，全長248公尺，滿載排水量約2萬6000噸，可搭載14架直升機；一旦改造為航空母艦，預計可搭載約10架F-35B隱形戰機。2024年，出雲號計畫擴大艦首，確保航母的航行安全。

影片 日本 自衛隊

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