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中匈聯合聲明 建立新時代全天候全面戰略伙伴關係

中央社／ 台北10日電

中國國家主席習近平赴匈牙利進行國是訪問，新華社報導，中匈發表聯合聲明，將兩國關係提升為「新時代全天候全面戰略夥伴關係」，當中提到中方致力發展中歐全面戰略夥伴關係，並將繼續鼓勵中企赴匈投資。

新華社報導，中國國家主席習近平當地時間8日至10日赴匈牙利進行國是訪問，並分別會見匈牙利總統蘇尤克（Tamas Sulyok）、匈牙利總理奧班（ViktorOrban）。

雙方高度評價中匈兩國於2017年建立的全面戰略夥伴關係，在兩國建交75週年之際，雙方決定將現有的全面戰略夥伴關係，提升為「新時代全天候全面戰略夥伴關係」，並發布21條聲明。

聲明中主要提到雙方將致力於共建「一帶一路」倡議，以及在匈牙利「向東開放」政策框架下加強發展戰略對接。

在經貿投資方面，匈牙利歡迎更多中國企業赴匈投資興業，願為其創造良好投資和經營環境。中方將繼續鼓勵有實力的中國企業赴匈牙利投資。雙方皆認為，中國式現代化將為兩國經貿合作帶來新機遇。

中匈也將推進在清潔能源、人工智慧、移動通訊技術、核能與核技術等領域合作，及將積極推進建設鐵路等基礎設施。

聲明又提到，雙方堅定支持彼此維護國家主權、安全和領土完整，「匈牙利政府堅定奉行一個中國原則，重申世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府。匈牙利反對任何形式的破壞中國國家統一的分裂行為。」

路透社引述匈牙利外交部長西亞爾托（PeterSzijjarto）在其臉書發布的影片。西亞爾托表示，匈中兩國在領導人會晤後簽署18項協議，兩國將開始準備在布達佩斯周圍修建鐵路，有助把中國在匈牙利東部工廠生產的貨物運往西歐市場。

美聯社則提到，奧班指出，匈牙利將繼續為在匈牙利投資的中國公司提供公平條件，將使最現代的西方技術和最現代的東方技術能在匈牙利相遇，並建立合作創造機會。

奧班自2010年重新掌權以來，一直奉行東向外交政策，尋求與俄羅斯、中國和其他亞洲國家建立更緊密的經濟聯繫。

中國與匈牙利建交75週年之際，兩國關係已從貿易和投資方面延伸到其他領域，像今年2月兩國簽署執法及安全合作文件。

匈牙利 西亞

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