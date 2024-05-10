習近平訪歐 研究中國問題專家給負評

中共領導人習近平疫情後首次赴歐僅訪法國、匈牙利和塞爾維亞3國，對於他訪歐期間的表現，西方研究中國問題的專家紛給負評，並說習近平藉由抹黑第3國和煽動新冷戰，學會如何逃避責任。

據美國之音（VOA）9日報導，布魯塞爾皇家國防安全聯合軍種研究所（Royal United Services Institutefor Defence and Security Studies）副研究員英莎麗（SariArho Havrén）透過X平台（推特前身）發文評析習近平訪法。

她說：「習近平歐洲之行最具有挑戰性的部分已經結束了，他可以為結果感到相當滿意－很多商業協議。不向俄羅斯出售武器或軍民兩用技術的承諾與不將南中國海軍事化的承諾有著同樣的份量。」

報導指出，習近平2015年赴美國訪問時曾向當時的美國總統歐巴馬（Barack Obama）承諾，中國無意軍事化位於南海的南沙群島，但中國隨後採取的行動普遍被認為違反習近平的承諾。

英莎麗暗指，中國領導人不向俄羅斯出售武器或軍民兩用技術的承諾與不將南海軍事化的承諾同樣不可靠，並說習近平看似中立的論述依然是對西方的譴責。

她說：「習近平學會如何逃避一切責任，而他的警告『我們反對利用烏克蘭危機甩鍋、抹黑第三國』，煽動『新冷戰』描述了這些承諾背後的現實。」

而習近平抵法隔天和法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）共同檢閱法蘭西共和國衛隊和陸海空三軍儀隊。

對於這高規格接待，中國人權問題追隨者、澳洲華人政治漫畫藝術家「巴丟草」抨擊：「作為一個殺人無數的獨裁者，受到紅地毯的歡迎對於習近平來說，就已經是一場勝利了。」

研究北京當局大規模侵犯新疆維吾爾族人權的德國學者鄭國恩（Adrian Zenz）則於X平台發文，批評歐洲對中國人權問題不作為。

他說，自從猶太人遭受的大屠殺以來，（中國）針對教族團體所採取的最殘酷暴行，歐洲置若罔聞，歡迎習近平訪法就是共謀滅絕維吾爾族的政策。

而習近平抵達塞爾維亞前，他投書於當地報刊，譴責25年前北約轟炸中國駐南斯拉夫大使館。

但非營利機構太平洋協會（The Pacific Council）成員莫斯切拉（Joe Moschella）提醒歐洲國家，北京出於國內政治的需要，常常藉由大使館被炸大肆渲染並批評美國。

他說：「但那是北約組織（NATO）集體參與的行動，北京可繼續無理取鬧，但當時（美國）已持續長達一年的道歉之旅。」

報導指出，美國前總統柯林頓（Bill Clinton）在轟炸後聲稱這是意外並公開道歉，又賠償中國政府2800萬美元（約新台幣9億859萬元），另向受害者家屬賠償450萬美元。

此外，習近平結束訪法隨即赴塞爾維亞，現居德國的美國記者陳嘉韻（Melissa Chan）說，考慮到俄羅斯與塞國關係密切，不確定中國方面是否完全理解（也許他們不在意，或者是故意的）這給人的觀感如何。

塞爾維亞也給足習近平面子，當地一家親政府的報紙在頭版頭條刊登習近平的大頭照，維也納人文科學研究所（Institute of Human Sciences）主任葛列尼（Misha Glenny）表示，這樣的宣傳猶如1989年以前的東歐。

他說：「沒有多少人能讓（塞爾維亞總統）武契奇（Aleksandar Vucic）願意從（報紙的）首頁上退讓，但照片被修過的習近平很明顯是其中一位。」