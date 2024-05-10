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前中國駐衣索比亞大使趙志遠 升任外交部部長助理

中央社／ 北京10日電

中國人社部網站昨天宣布，任命前中國駐衣索比亞大使趙志遠為外交部部長助理。根據趙志遠的經歷，他是中國外交系統中罕見「半路出家」的外交官。

中國外交部官網顯示，現共有3位部長助理，分別是華春瑩、苗得雨、趙志遠。趙志遠現任外交部黨委委員、部長助理。

公開訊息顯示，趙志遠現年56歲，曾長期在山東工作，先後任山東省諸城市委副書記、高密市長、濰坊市長助理等職，也曾在西藏掛職日喀則市副市長3年，2016年調回山東，出任東營市市長。

2020年10月，趙志遠轉入外交系統工作，出任中國駐衣索比亞大使。趙志遠由地方官員調駐外大使，十分罕見。

在擔任中國駐衣索比亞大使一職3年多後，趙志遠已於近日離任回中國。

據中國駐衣索比亞大使館官網消息，今年5月5日晚，趙志遠大使離任返回中國。

外交部 衣索比亞

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