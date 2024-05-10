陸國務院公布今年立法計畫 民營經濟促進法草案列首位

據新華社，大陸國務院辦公室經中共黨中央及國務院同意，日前印發《國務院2024年度立法工作計畫》，在今年的立法計畫中，約將制定或修正共19項法案，其中在推動高品質發展上，開宗明義第一個重大立法目標就是民營經濟促進法立法。

兩個月前的全國兩會期間，大陸全國人大委員長趙樂際3月8日在全國人大二次會議第二次全體會議上發布全國人大常委會工作報告時，也提出2024年工作目標，其中提及要完善相關法律，包括制定農村集體經濟組織法、民營經濟促進法等，修改礦產資源法、企業破產法、反不正當競爭法等。而民營經濟促進法也在其中，可見此一法案可謂今年立法的重中之重。

報導稱，《國務院立法計畫》提出，國務院2024年度立法工作的總體要求是，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會精神，深入學習貫徹習近平法治思想，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，統籌推進國內法治和涉外法治。

報導稱，《立法計畫》堅持立改廢釋並舉，進一步豐富立法形式，注重「小快靈」、「小切口」立法，加快填補立法薄弱點和空白區，發揮好法治固根本、穩預期、利長遠的保障作用，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業提供堅實法治保障。

《國務院立法計畫》主要包括：一是圍繞推動高品質發展，列明民營經濟促進法草案、招標投標法修正草案，制定公平競爭審查條例，修訂保障中小企業款項支付條例等；二是圍繞加強政府自身建設，列明統計法修正草案，修訂法規規章備案條例等；三是圍繞實施科教興國、文化強國戰略，列明科學技術普及法修訂草案，制定紅色資源保護傳承條例、修訂植物新品種保護條例等。

四是圍繞增進民生福祉，列明突發公共衛生事件應對法草案，制定城市公共交通條例、住房租賃條例等；五是圍繞推動綠色發展，列明國家公園法草案，制定古樹名木保護條例等；六是圍繞健全國家安全法治體系，列明監獄法修訂草案，制定網路資料安全管理條例等；七是圍繞加強涉外法治建設，列明仲裁法修訂草案、反洗錢法修訂草案、海商法修訂草案等。

同時，《國務院立法計畫》也對全面深化改革、政府職能轉變、國家安全急需、加速國防和軍事現代化建設等的立法項目作了概括性安排。《國務院立法計畫》要求，國務院各部門要強化責任擔當，實際抓好立法工作計畫的執行。司法部要加強統籌協調、督促指導，把好立法審查關。