雷蒙多：北京若奪台積 毀美經濟

美國商務部長雷蒙多八日在眾院撥款委員會商務小組聽證會表示，中國大陸侵略台灣、奪取台積電，之於美國經濟絕對是毀滅性的。

共和黨籍聯邦眾議院艾爾濟要求雷蒙多形容北京侵台、封鎖南海和奪取台積電對美國經濟的影響。

「那將絕對是毀滅性的。」雷蒙多說，美國從台灣的台積電採買百分之九十二的先進晶片，台積電的產品目前遙遙領先所有美製晶片，台積電宣布在亞利桑那州設廠，要製造的正是其最先進的二奈米和三奈米晶片。

雷蒙多認可艾爾濟的說法指，台積電是台灣的戰略資產，美國必須同時保衛南海和台灣不落入北京之手。

雷蒙多另指出，美國預料年底完成人工智能（ＡＩ）等領域的對華投資限制的規則制定，不能讓美國的資金及技術被用於中國軍事現代化。

路透報導，美國總統拜登去年八月發布行政命令，授權財政部禁止或限制美國在半導體和微電子、量子資訊科技和某些人工智能等對中國實體進行投資。雷蒙多表示，商務部正協助財政部弄清楚人工智能的哪些部分和哪些類型的企業應受到關注，預期規則的制定會在年底前完成。

談到華府年初對中國汽車啟動的國安風險調查，雷蒙多表示，政府擔心中國的網聯汽車可能會收集大量關於美國人的數據，「包括他們是誰，他們在車裡說什麼，他們去哪裡，他們的駕駛模式」。她說，美國需要更加認真地對待中國網聯汽車，及其他技術問題帶來的威脅。

她說，政府需更認真地對待中國大陸生產的網聯汽車帶來的威脅，限制或禁止進口，「我們必須消化所有數據，然後決定我們想要採取的行動。我們可以採取極端手段，禁止中國製造網聯汽車進入美國。」以免美國公民的數據外洩。