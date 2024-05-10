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習近平訪匈牙利 倡議戰略深入對接

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導
匈牙利總理奧班（右）8日在匈牙利布達佩斯機場歡迎中國大陸國家主席習近平。路透
匈牙利總理奧班（右）8日在匈牙利布達佩斯機場歡迎中國大陸國家主席習近平。路透

在結束法國、塞爾維亞的訪問後，大陸國家主席習近平昨天抵達此次出訪歐洲的最後一站匈牙利，由於匈牙利即將接任下半年歐盟輪值主席，大陸期望屆時匈牙利推動歐盟理性、友善看待中國發展，為中歐互利合作「營造更多正面預期」。

習近平在匈牙利媒體撰文指出，願同匈方從戰略高度和長遠角度對雙邊關係作出頂層設計，鞏固高層交往積極勢頭，也願推動共建「一帶一路」倡議同匈牙利「向東開放」戰略深入對接，加快推進匈塞鐵路等重大合作項目。他強調，「中國─中東歐國家合作」符合大陸和中東歐國家共同利益，也為中歐關係提供有益補充。近期，中歐關係呈現穩中向好發展勢頭，大陸願同匈方一道努力，引領中國─中東歐國家合作走深走實，推動中歐關係行穩致遠。

匈牙利總統舒尤克昨日以軍禮歡迎習近平，匈國總理奧班也與習近平舉行會談並簽署多份合作協議，匈牙利政府發文指出，習近平此次到訪增加了該國的外交分量，訪問也具有重要經濟意義。路透指出雙方也將討論烏克蘭議題，匈牙利是烏克蘭接壤的鄰國。

大陸駐匈牙利大使龔韜接受官媒環球時報訪問時表示，今年下半年匈牙利將接任歐盟輪值主席國，希望匈方「推動歐盟理性、友善看待中國發展，奉行更為積極、務實的對華政策」，加強中歐戰略溝通，為互利合作「營造更多正面預期」。

此前，在塞爾維亞訪問中，習近平與該國總統武契奇宣布共建「命運共同體」，成為歐洲第一個與北京建立這類型關係的國家，習近平還表示支持塞方在科索沃問題上維護國家主權和領土完整的努力。武契奇則表示世界上只有一個中國，塞方將繼續毫不遲疑、毫不動搖地堅定支持中國，並重申不同台灣當局進行任何形式的官方往來，堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力。

匈牙利 習近平

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