「願榮光歸香港」成禁歌 法界：上傳可能違法

香港「反送中」運動歌曲「願榮光歸香港」（Glory to Hong Kong）在本地已成為禁歌，有大律師說，上傳相關歌曲有可能違法，但據報導，目前在搜尋引擎谷歌（Google）等尚可瀏覽到相關連結。

行政會議成員、資深大律師湯家驊今天向媒體說，法令表明，不能分享及傳播有關歌曲，不論以公開或非公開形式，如果上傳有關歌曲並意圖與他人分享，可被視為有犯罪意圖。

他指出，臨時禁制屬民事禁制令，如有違反，可能會觸犯藐視法庭罪，不一定等同犯香港國安法。不過，如果有關行為表面上違反了國安法，法庭也會認為當事人有犯罪意圖，很大機會遭檢控國安法罪名。

另據官方香港電台報導，截至今天下午，網上仍可瀏覽到27條與相關歌曲的連結。

據報導，據向代表Google、Meta等科技企業的亞洲網路聯盟查詢有關情況，對方回覆表示，會評估有關裁決，包括對企業的影響，又指相信自由開放的網際聯路，是香港銳意成為國際創科中心的基礎。

香港當局之前就申請禁播「願榮光歸香港」官司提出上訴，高等法院上訴庭昨天裁定港府勝訴並頒下臨時禁制令，禁制內容大致是任何人不得以任何方式廣播、表演、發布、出售、要約出售、分發、傳布、展示或複製有關歌曲。