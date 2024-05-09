快訊

再生醫療是什麼？雙法草案初審通過 三大爭議一次看

「願榮光歸香港」成禁歌 法界：上傳可能違法

中央社／ 香港9日電
香港「反送中」運動歌曲「願榮光歸香港」（Glory to Hong Kong）在本地已成為禁歌，有大律師說，上傳相關歌曲有可能違法；圖為2019年9月反送中抗爭期間，太古廣場上的標語。圖／美聯社資料照
香港「反送中」運動歌曲「願榮光歸香港」（Glory to Hong Kong）在本地已成為禁歌，有大律師說，上傳相關歌曲有可能違法；圖為2019年9月反送中抗爭期間，太古廣場上的標語。圖／美聯社資料照

香港「反送中」運動歌曲「願榮光歸香港」（Glory to Hong Kong）在本地已成為禁歌，有大律師說，上傳相關歌曲有可能違法，但據報導，目前在搜尋引擎谷歌（Google）等尚可瀏覽到相關連結。

行政會議成員、資深大律師湯家驊今天向媒體說，法令表明，不能分享及傳播有關歌曲，不論以公開或非公開形式，如果上傳有關歌曲並意圖與他人分享，可被視為有犯罪意圖。

他指出，臨時禁制屬民事禁制令，如有違反，可能會觸犯藐視法庭罪，不一定等同犯香港國安法。不過，如果有關行為表面上違反了國安法，法庭也會認為當事人有犯罪意圖，很大機會遭檢控國安法罪名。

另據官方香港電台報導，截至今天下午，網上仍可瀏覽到27條與相關歌曲的連結。

據報導，據向代表Google、Meta等科技企業的亞洲網路聯盟查詢有關情況，對方回覆表示，會評估有關裁決，包括對企業的影響，又指相信自由開放的網際聯路，是香港銳意成為國際創科中心的基礎。

香港當局之前就申請禁播「願榮光歸香港」官司提出上訴，高等法院上訴庭昨天裁定港府勝訴並頒下臨時禁制令，禁制內容大致是任何人不得以任何方式廣播、表演、發布、出售、要約出售、分發、傳布、展示或複製有關歌曲。

國安法 律師 香港

延伸閱讀

去香港旅遊別穿這樣？妹子曝照片喊「這樣穿真的很…」 全場一看都笑了

法院裁定港府勝訴 「願榮光歸香港」成1997後首條禁歌

陸婦抱怨說普通話被歧視 大鬧香港匯豐銀行影片瘋傳

日本人黃金週香港旅行嘆物價貴 吃個炒飯要630元新台幣！網友：我也很窮

相關新聞

大陸前金融高官慘了！遭控搞權錢交易、騙博士學位 中紀委公告開除黨籍

中共中央紀委國家監委9日通告，中國工商銀行原黨委委員、前副行長張紅力嚴重違紀違法，遭開除黨籍。張紅力被控無償使用管理服務...

大陸國安人員7月起可抽查旅客手機 陸委會：慎思赴陸之必要性

中國大陸再有國安新規上路，自7月1日起，大陸國安執法人員將被賦予檢查旅客隨身物品、電子裝置的權限，且傳出相關措施在深圳、...

「願榮光歸香港」成禁歌 法界：上傳可能違法

香港「反送中」運動歌曲「願榮光歸香港」（Glory to Hong Kong）在本地已成為禁歌，有大律師說，上傳相關歌曲...

美媒爆台灣大專院校被中聯辦打壓 取消在香港招生活動

台灣大專院校在香港招生活動持續遭到打壓，美媒報導，近期原有一場由台灣各大學香港校友會總會舉辦的升學展，選在台灣在港「海華...

連江縣府代辦大陸「福馬同城通」觸法？ 陸委會回應了

大陸福建省政府上月28日就「建設兩岸融合發展示範區」推出第二批惠台13項措施，其中包含發行「福馬同城通」卡供我連江縣民使...

美制裁20家陸港助俄企業 陸商務部：將採必要措施

美國5月1日宣布，近300家國際廠商涉嫌協助填補俄軍軍火庫進攻烏克蘭，因此將相關企業列入制裁名單，而當中有包括近20家位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。