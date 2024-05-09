美媒爆台灣大專院校被中聯辦打壓 取消在香港招生活動

台灣大專院校在香港招生活動持續遭到打壓，美媒報導，近期原有一場由台灣各大學香港校友會總會舉辦的升學展，選在台灣在港「海華基金會」會址舉行，但在香港中聯辦施壓下最終取消。

自由亞洲電台今天報導，每年進入5月是台灣各大學在港招生旺季，但今年的招生活動再度受阻。據接獲消息，繼去年的展覽受官方打壓，導致多家大學退展後，原本5月25及26日，將會有一場由台灣各大學香港校友會總會舉辦的升學展，但活動最終取消。

報導指出，這場升學展，原本主辦單位已將招生活動由學校或商場，改至台灣政府在港的物業「海華基金會」的會址舉行，但都被香港中聯辦「溫馨提示」不要舉辦。

消息人士指出，中聯辦覺得兩岸關係惡化，不應該做一些鼓勵香港學生去台灣讀書的行為及活動；加上俗稱香港基本法23條立法的「維護國家安全條例」已實施，繼續辦活動可能會被「祭旗」。

參與活動者收到活動取消的通知後均感驚訝，因這次是第一次，過去每年在海華服務基金會舉辦單獨招生都沒受干擾；並指中聯辦當然不會說得很明白，只是說可能要找人祭旗會有危險。他們的立場是現在在香港不應該做一些鼓勵香港同學去台灣讀書的有關行為及活動。

消息人士說，因為活動還會邀請台灣老師到場，基於安全理由，主辦單位才決定取消。

在考慮諸多因素下，台灣相關單位為確保活動順利進行，今年由「大學問」舉辦的「高中職五專教育展」改在網上進行，也不如去年在海華服務基金會舉辦。

香港近年持續阻擾或打壓台灣舉辦類似招生活動，例如去年的「2023香港台灣教育展」，原本有50家台灣公私立大學參加，但由於香港官方要求校名不能顯示「國立」二字，最終導致11間公立大學臨時退出。活動當天，香港官方還派人到場審查宣傳品，若字眼提到「僑生」、「海外」、「蔡英文總統」等不得展示。