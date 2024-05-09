出手救市！傳北京或減免大陸散戶買港股需繳紅利稅

大陸官方近日再傳要出招救港股。《彭博》引述知情人士表示，北京考慮減免大陸個人投資者通過港股通投資港股，在取得股息紅利時所需繳納的20%所得稅，以避免兩地重複徵稅的情況。

知情人士還稱，相關草案現階段已上報中國證監會和國稅總局等有關監管機構，但是否最終實施以及施行日期仍存有變數。而若相關計劃得以實施，料有助進一步改善港股流動性，吸引公司赴港籌集資金。

香港《經濟日報》指出，目前，中國證監會、香港證監會及港交所都拒絕評論。不過，港交所今日午後升幅擴大至3%，收報265.6元，成交16億港元。

與此之前，4月19日，中國證監會公布5項對香港加強合作的措施，雖然相關措施尚未有確實實行日期，但近期內地、香港股市氣氛明顯改善。中國證監會的五項措施，包括在港股通納入人民幣櫃台港股、將房託基金（REITs）納入港股通、擴大ETF通、支持龍頭企業來港上市，以及放寬基金互認限制，然而，「當中未有提及股息稅安排」。

另，許多在大陸和香港同步上市的公司，由於礙於內地收取股息稅、低吸港股收息並不常見，香港證監會主席雷添良曾呼籲大陸國稅總局與兩地證券監理部門，應該積極研究優化相關稅收制度，放寬港股通個人投資者的股息紅利稅收水準，使之與A股市場持平。

香港網路媒體《香港01》則指，自中國證監會4月發布上述資本市場對港合作措施後，港股過去三周有明顯上漲，恒生指數邁入技術性牛市，引發市場對於未來繼續上行空間的討論。若相關計畫實施，料有助進一步改善港股流動性，吸引企業赴港募集資金。