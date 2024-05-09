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IMF警告世界經濟碎片化 大陸外交部：始終倡導開放共贏

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
圖為大陸外交部發言人林劍。（路透）
圖為大陸外交部發言人林劍。（路透）

國際貨幣基金（IMF）副總裁戈皮納特（Gita Gopinath）日前演講指出，越來越多國家在中美之間選邊站，造成世界經濟碎片化的潛在影響力將大於冷戰時期。大陸外交部9日對此回應稱，希望美方真正落實無意阻撓中國經濟發展的承諾。

美國之音報導，戈皮納特7日在美國史丹佛大學演講時表示，世界各國越來越多地以經濟安全和國家安全關切為指導，來決定與誰進行貿易和投資，「這導致各國越來越多地在中美之間選邊站。」

報導指出，IMF將當今世界劃分為三個大的國家集團，其一是站在美國一邊的一組國家，其二是傾向中國的一組國家，剩下的一組就是不結盟國家。

戈皮納特表示，雖然目前的世界經濟碎片化還沒有發展到冷戰的水平，但潛在影響力卻大得多，主要是因為世界經濟對貿易的依賴程度大大高於冷戰時期。

據第一財經報導，外交部發言人林劍9日主持例行記者會回應劍指美方，他表示，泛化國家安全概念，人為割裂與他國的經濟聯繫沒有出路，只會破壞全球產供鏈穩定，擾亂國際經貿秩序，最終損害自身利益，「希望美方真正將無意阻撓中國經濟發展的承諾落到實處，切實為中美關係發展和各領域合作創造良好環境。」

林劍強調，當今世界經濟既有分裂對抗之危，更有團結合作之機，「歷史的鐘擺朝向何方，取決於我們的抉擇，面對單邊主義和保護主義抬頭，中國始終堅持倡導普惠包容的經濟全球化，堅定選擇團結合作，站在開放共贏一邊。」

IMF 冷戰 美國

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