美制裁多家陸港援俄企業 大陸商務部怒批：典型的單邊霸凌

美國財政部2日就俄羅斯對烏戰爭宣佈新一輪制裁，有20家中國大陸和香港公司明列清單，大陸商務部9日回應，美方制裁中國企業，是典型的單邊霸凌和經濟脅迫行徑，應立即停止對中國企業的無理打壓。

據南方日報報導，大陸商務部新聞發言人何亞東9日在例行記者會上指出，中方一貫反對缺乏國際法依據和聯合國安理會授權的單邊制裁措施。美方在維持符合自身利益的對俄貿易的同時，以所謂涉俄為由制裁中國企業，是典型的單邊霸凌和經濟脅迫行徑。

何亞東表示，「美方應立即停止對中國企業的無理打壓。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。」

美國財政部2日就俄羅斯對烏戰爭宣佈新一輪制裁，清單名列近300個項目，針對俄羅斯的軍工基地和生化武器計畫，以及幫助俄羅斯獲得武器或國防關鍵生產的第三國公司和個人，其中有20家中國大陸和香港的公司。

路透指出，在華盛頓對俄羅斯的制裁中，這是迄今針對中國大陸企業最廣泛的一次行動。