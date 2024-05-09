520逼近台灣周邊海域很熱鬧 德兩軍艦也考慮通過台海

隨著520逼近，台灣周邊海域也變得異常熱鬧。德國7日證實已派遣兩艘戰艦前往印太地區，「試圖強化區域軍事部署」，但尚未確定是否駛經台灣海峽。對此，陸媒指稱，德國海軍又來印太地區「刷存在感」，並形容德國國防部長佩斯托瑞斯（BorisPistorius）談到「德國軍艦過海峽」根本是在「討價還價」。

據大陸網路媒體《觀察者網》，德國國防部在其社交媒體上證實，德國海軍補給艦法蘭克福號（Frankfurt am Main）和巡防艦巴登符騰堡號（Baden-Württemberg）已於7日啟航，前往亞太地區。

其中，登符騰堡號從西班牙羅塔海軍基地出發，法蘭克福號則從德國北部威廉港出發。雙艦將在海上會合，然後駛往加拿大的哈利法克斯，接著將跨過太平洋進入南海區域。

佩斯托瑞斯7日表示，「這些緊張局勢對於貿易路線的自由航行與自由通行權帶來壓力」，歐洲約40%對外貿易貨物運輸航經南海。從另一方面來看，支持國際以規則為基礎的秩序，卻不在印太地區部署，並非德國的選項，「部署攸關重大」。

佩斯托瑞斯指，「既然多艘盟軍軍艦行駛通過（台灣海峽），顯然這也將是選項之一。但目前仍未做出任何決定。」路透分析，若如美艦一樣駛經台灣海峽，「此舉勢必將觸怒德國最大貿易夥伴中國。」

對此，《觀察者網》認為，「德國海軍又來印太地區找存在感」，並形容佩斯托瑞斯提到「德國軍艦過海峽」是「討價還價」，在兩艘軍艦出發前再提所謂國際秩序是繼續「老調重談」。

新聞底下有不少大陸網友留言表示，「開通收費站，收取外國軍機軍艦台灣海峽通行費用，不付錢的納入徵信。」還有網友說道，「你們北約把船都開過來熟悉一下環境好了，未來省得我們大老遠去擊沉你們。」另有人表示，「我們派幾艘軍艦圍觀一下，讓他們開開眼界」，「統一台灣的收益現在越來越大了。」

2021年，德國布蘭登堡級巡防艦「巴伐利亞號」（Bayern）也曾執行過類似任務，當時也是德軍艦睽違近20年後首次進入南海，但航行時卻繞過了台灣海峽。德媒稱，那次「巴伐利亞號」曾提出希望造訪青島或上海港，但該計畫並未得到中方同意。

此前，大陸外交部已對「德國護衛艦考慮至台灣海峽」回應，外交部發言人林劍6日強調，「台灣是中國領土不可分割的一部分」，中方捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，堅決反對任何國家以航行自由為名，挑釁、威脅中國主權和安全。

林劍說，亞太地區是全球和平與發展高地，希望域外國家多做有利於和平、穩定、繁榮的事，共同維護區域發展，不要挑釁滋事，不要給台海和平穩定製造麻煩。

另，除派遣護衛艦外，日本共同社指出，佩斯托瑞斯證實德國陸軍預計最快將於明年與日本陸上自衛隊一同演習。他表示，此舉是德國為加強了與印太夥伴的關係。同時，他稱由於中共在印太地區動作頻頻，德國為了彰顯維持國際秩序的重要性，德國藥繼續「維護基於規則的國際秩序」的使命。