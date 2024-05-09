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5天3次 福建海警巡查金門海域

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導
中共海警船6日再度到金門執法巡查。（圖／截自「中國軍號」微博）
中共海警船6日再度到金門執法巡查。（圖／截自「中國軍號」微博）

福建海警六日至七日在金門海域執法巡查，為二月以來首度連續兩日在金門附近海域採取類似行動，大陸軍方媒體更提到，福建海警除關注海上狀況，還要保護輸水管道等海底設施不受破壞，這亦是大陸官方首度將保護輸水管線納入執法巡查的範圍。

共軍新聞傳播中心官方微博「中國軍號」七日晚間披露，福建海警「山洲艦」六日在金門附近海域「依法開展常態執法巡查」，報導影片顯示，海警船附近有一艘我方海巡艦艇，但較為模糊無法辨別艦艇型號。昨日「中國軍號」進一步發文指出，「常態執法巡查」為六日到七日，這也是陸方首度公布海警在金門海域連續兩日執法巡查。

大陸央視旗下新媒體「玉淵譚天」指出，福建海警剛剛於五月三日開展執法巡查，六日、七日繼續位金門附近海域執法巡查，這是五天內的三次巡查，「頻率很高」。文章並稱，「本次巡查，近距離可見北碇島建築」。

影片中，中共軍方記者表示當前位於北碇島附近，距離大金門島不足四海里，該艦船要一路航行途經浯嶼、料羅頭、料羅灣、大帽山等地抵達廈門港。報導特別提到，為解決金門島上的用水緊缺問題，泉州和金門島建設了跨海輸水管道，「在執法巡查期間，我們的海警不僅要時刻關注海面上情況，還要保護這些海底設施不受破壞」。

報導還提到金廈小三通，有海警局人員說明，每天進出廈門港內的船有一千多艘，既有貨輪工程船，還有小三通客輪，通航密度較大，在海況不好、夜間航行等情況下，會對過往船隻進行安全提醒。

另一位海警局人員強調，開展海上常態化執法巡查行動期間，「我們也擔負著實施海上救助，化解海上矛盾糾紛，處理海上警情等任務」，會第一時間為兩岸人民提供服務和說明，及時妥善處置海上各類突發情況。

公開資料顯示，自二月十四日金門漁船案以來，福建海警分別在金門海域進行六次執法巡查或演練，每次都是透過海警局官網發布消息，這次則是首次透過共軍系統媒體宣布。此外，隨著準總統賴清德就職日逼近，大陸海警在金門海域執法巡查似乎有趨於頻繁的跡象。

共軍 福建 金門

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