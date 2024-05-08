快訊

中職／勝騎士賞兄弟12K 猛獅平最速20勝紀錄卻添傷兵

出門注意了！東北風挾境外汙染物襲台 北市晚間示警空品不健康

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸全國人大揭今年立法規畫 治安管理處罰法6月將修訂

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸全國人大8日公布2024年立法規劃，並指出這是4月16日人大常委會第23次委員長會議修改。圖為位於北京的人民大會堂。（記者廖士鋒／攝影）
大陸全國人大8日公布2024年立法規劃，並指出這是4月16日人大常委會第23次委員長會議修改。圖為位於北京的人民大會堂。（記者廖士鋒／攝影）

大陸全國人大8日公布2024年立法規劃，其中在國家安全領域的法規，先前廣受關注的「治安管理處罰法」將於6月修訂，列於今年規劃的「保守國家秘密法」則已經通過。

這份立法規劃，將今年的工作安排分為「繼續審議的法律案」（16件）、「初次審議的法律案」（23件）、「預備審議項目」（20餘項）、「做好授權決定和改革決定相關工作」等四個方面。

其中，官方宣布將推進「生態環境法典」編纂工作，對現行生態環境法律制度規範進行系統整合、編訂纂修，形成「生態環境法典」草案，力爭年內提請審議；國安相關法規則包含「突發事件應對管理法」、「危險化學品安全法」，修改「保守國家秘密法」、「治安管理處罰法」、「國防教育法」、「網路安全法」等；官方還將強化涉外法制，制定「關稅法」，修改「國境衛生檢疫法」、「反洗錢法」等。

去年9月，擬修訂的「治安管理處罰法」因為內容規定在公共場所穿著、佩戴有損中華民族精神、傷害中華民族感情的服飾；製作、傳播、宣揚、散布有損中華民族精神、傷害中華民族感情的物品或者言論等，都將是違法事項，被民眾認為定義模糊，多位大陸體制內法學教授紛紛投書質疑法條草案。

大陸全國人大法工委發言人辦公室當時指出，「社會公眾通過正常管道對法律草案提出意見，是群眾關心和有序參與國家立法工作的具體體現，具有重要意義，我們對此真誠歡迎」，官方還表示，「全國人大常委會法制工作機構將認真梳理和研究，提出修改完善或者妥善處理的建議」。

根據大陸全國人大官網消息，這份立法規劃是於2023年12月18日經人大常委會第16次委員長會議原則通過；今年4月16日人大常委會第23次委員長會議修改。

大陸全國人大強調，「通過行使國家立法權，確保黨的主張通過法定程序成為國家意志，成為全社會一體遵循的行為規範和準則，從制度上法律上保證黨的路線方針政策得到全面貫徹和有效實施」。

官方還要求健全法律草案的合憲性審查程序機制，確保同「憲法」的規定、原則和精神相符合。在備案審查工作中注重審查規範性文件是否符合「憲法」規定、原則和精神，堅決糾正和撤銷違反「憲法」法律的規範性文件，維護國家法治統一、尊嚴、權威。

官方強調2024年是大陸全國人大成立70周年，也是大陸「憲法」70周年，要「有自信、有志氣宣傳中國憲法制度、憲法理論的顯著優勢和強大生命力，有骨氣、有底氣同一切歪曲、抹黑、攻擊中國憲法的錯誤言行作鬥爭」。

人大常委會 全國人大

延伸閱讀

大陸vs.台灣去哪留學好？南韓生被爸媽勸來台為1事猶豫 韓網友點破關鍵

大陸乘聯會：4月乘用車零售年降2% 新能源車大增32%

傳大陸將支持特斯拉 測試無人駕駛計程車

遠百財報／首季 EPS 0.41元 大陸重慶遠東城5月1日試營運

相關新聞

北京祝賀普亭就職 重申不結盟原則增進互信合作

中國大陸外交部今天祝賀普亭就職新一任俄羅斯總統，並重申中俄雙方將秉持不結盟、不對抗、不針對第三方原則，不斷增進互信拓展合...

若賴不回應北京「善意」 鄧聿文：陸可能重回強硬

中共總書記習近平在馬習二會拋出「兩岸同屬中華民族」的說法，時事評論員鄧聿文認為，這是一種「以退為進」的策略，是把球踢給準...

美撤Intel高通供華為晶片許可 陸商務部：將採必要措施

英國金融時報近日引述知情人士指，美國政府已經撤銷英特爾和高通能夠向大陸電訊設備製造商華為公司供應半導體的許可，進一步緊縮...

大陸全國人大揭今年立法規畫 治安管理處罰法6月將修訂

大陸全國人大8日公布2024年立法規劃，其中在國家安全領域的法規，先前廣受關注的「治安管理處罰法」將於6月修訂，列於今年...

英特爾、高通晶片銷華為許可被撤銷 陸商務部：將採取必要措施

針對美國政府撤銷英特爾和高通向大陸電信設備製造商華為公司供應半導體晶片的許可，大陸商務部8日晚間回應稱，中方將採取一切必...

普亭新任期首訪中國？ 中國大陸：沒有消息可發布

針對俄羅斯官員昨天表示，俄羅斯總統蒲亭新一屆總統任期內的首訪國家是中國，中國外交部發言人林劍今天說，中方對蒲亭就職表示祝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。