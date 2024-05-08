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若賴不回應北京「善意」 鄧聿文：陸可能重回強硬

聯合報／ 記者羅印冲／即時報導
4月10日，中共總書記習近平（右）和前總統馬英九（左）重演世紀之握。 記者廖士鋒／攝影
4月10日，中共總書記習近平（右）和前總統馬英九（左）重演世紀之握。 記者廖士鋒／攝影

中共總書記習近平在馬習二會拋出「兩岸同屬中華民族」的說法，時事評論員鄧聿文認為，這是一種「以退為進」的策略，是把球踢給準總統賴清德。他並認為，如果賴不為所動，繼續關閉兩岸交往大門，接下來北京很可能會重回馬習二會之前的對台強硬上來。

鄧聿文在德國之聲發表評論，分析520前的大陸對台政策及展望。

他提及去年以來，兩岸關係處於緊張狀態，大陸對台政策以硬的一手為主導，持續對台施壓，文攻武嚇，直到這次馬習二會，習向台灣民眾溫情喊話，放軟身段，營造兩岸和緩氣氛，只要民進黨政府認同中華民族，兩岸政府即可恢復交流。

習近平之所以對台釋放軟調子，他認為是因為北京認為賴清德是雙少數總統，台灣主流民意不支持民進黨的台獨主張和路線，進而判斷國民黨只要策略得當，下屆總統選舉仍有機會執政，大陸和平統一台灣的可能性仍存。故大陸要做的，是對台灣民眾釋出善意，改善兩岸關係，並將這個「功勞」讓國民黨獲得。加之大陸未來幾年仍以經濟為主軸，也需要和緩的兩岸關係，此即北京邀請馬英九訪陸原因。

但他也指出，北京為免讓民進黨產生錯覺，以為即使賴清德當政，在沒有承認九二共識或認同中華民族的前提下，大陸為收買台灣民心，也不得不接受現實，和台灣打交道。所以文旅部第一步只是開放福建居民到馬祖旅遊。北京是要把這個球踢向賴清德，看賴接不接招，回應大陸善意。如果賴不為所動，繼續關閉兩岸交往大門，那麼北京就會把阻礙兩岸交流的責任算在民進黨和賴清德頭上，接下來北京很可能會重回馬習會之前的對台強硬上來。

鄧聿文說，從這個角度看，習拋出的「兩岸同屬中華民族」的論調，表面看是對之前「兩岸同屬一中」的主張在立場上的後腿，但實際上也可以把這種軟調視作「以退為進」的策略，正如大陸學者解讀馬習會所言，該論述是一種底線性的表述，假如賴清德連自己是中華民族都不接受，大陸將退無可退，只能用硬的一手來對付賴政府。故而，北京雖謹慎向台灣遞出橄欖枝，可也不能完全放棄施壓，這才有福建海警的常態化執法巡查。

至於賴清德520談話，他直言，北京肯定不會對賴的講話有任何期待，但如果賴在講話中只是模糊地闡述他的台獨理念和主張，而沒有使用一些在大陸看來指向十分明確、大陸民眾聽了會很生氣的話術，如一邊一國或特殊國與國關係，北京可能不會計較，然而，有了這種表述，北京很可能會有反應的，只是反應的強度及時間--是立即有所動作，還是過些天再表現出來，不很確定。

針對習近平提出的「新時代解決台灣問題的總體方略」，他認為這個總體方略是進行時而非完成時，是開放式而非封閉式，習對台灣問題的最新論斷，都可以填充進去，比如「兩岸同屬中華民族」就可看作是總體方略最新發展。

展望兩岸關係前景，他指出，假如北京不像外界猜想的2027武統台灣，那麼在習的第三任期，在兩岸問題上，北京總要取得某種實質性或象徵性成果，才能對大陸的輿論和民眾有所交代，否則說了半天統一台灣卻看不到一點進展，甚至台灣在賴清德領導下在台獨路上走得更歡，如何讓大陸百姓相信「新時代解決台灣問題的總體方略」管用？

他分析說，從習的角度看，和賴舉行會談（前提是賴認可兩岸同屬中華民族）或者民進黨在大陸壓力下宣布放棄台獨黨綱等此類舉動，是北京可向大陸百姓宣稱取得了成果的。如果是這樣，未來幾年北京在兩岸問題上的真正要求其實並不高。

北京 賴清德 馬習二會

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