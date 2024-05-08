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普亭新任期首訪中國？ 中國大陸：沒有消息可發布

中央社／ 台北8日電
大陸外交部發言人林劍。（歐新社）
大陸外交部發言人林劍。（歐新社）

針對俄羅斯官員昨天表示，俄羅斯總統普亭新一屆總統任期內的首訪國家是中國，中國外交部發言人林劍今天說，中方對普亭就職表示祝賀，但關於普亭訪中的具體問題，目前中方「沒有可以發布的信息」。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，林劍在回答俄羅斯塔斯社記者提問時，作上述表示。

林劍表示，中方對普亭（Vladimir Putin）就職表示祝賀，先前中國國家主席習近平已向普亭致電，祝賀他當選連任。相信在普亭領導下，「俄羅斯國家建設和經濟社會發展將不斷取得新成就」。

他說，在習近平和普亭的戰略引領下，中俄關係「保持健康穩定發展」，雙方始終秉持「不結盟、不對抗、不針對第三方原則」，在相互尊重、平等互利基礎上，發展兩國關係和各領域合作，「給兩國人民帶來了實實在在的好處，為促進世界共同發展進步發揮了積極作用」。

林劍說，今年是中俄建交75週年，雙方將以兩國元首共識為遵循，不斷「增進互信，拓展合作，傳承友好」，共同倡導推進「平等有序的世界多極化」和「普惠包容的經濟全球化」，踐行真正的多邊主義，引領全球治理，朝著「更加公正合理的方向」發展。

他提到，中方高度重視兩國元首外交對於雙邊關係的戰略引領作用，兩國元首一致同意「繼續保持密切交往」，確保中俄關係「始終順利穩定向前發展」。

林劍最後針對塔斯社記者的提問說，「關於你提到的具體問題，目前我沒有可以發布的信息」。

普亭在莫斯科時間7日正式宣誓就任俄羅斯新一屆總統後，俄羅斯總統助理鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）隨即宣布，普亭本屆總統任期內的首訪國家是中國。而俄方宣布普亭訪中日期時，就會公布雙方會晤將討論的議題。

在鄂夏柯夫作上述表態前，中國駐俄羅斯大使張漢暉接受俄羅斯衛星通訊社採訪時表示，中方歡迎普亭就職後對中國進行國是訪問，並指「元首外交」是中俄關係「行穩致遠的根本保障」。

但當被問到中俄是否計劃為今年雙邊貿易額確定新的目標時，張漢暉則回答，雙方尚未正式討論這一問題。

俄羅斯 外交部 普亭

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