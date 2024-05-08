港泛民主派初選案 16名不認罪被告5月底將被判決
香港迄今最大宗的涉及國安法案件─泛民主派初選案，47名被告中有16人不認罪接受審訊。港媒報導，法庭將於5月30日及31日就這16人的審訊作出判決。
香港泛民主派初選案涉及47名被告，他們被控違反「港區國安法」下的顛覆國家政權罪，被指涉嫌串謀濫用立法會議員的職權，投票否決財政預算案，迫使行政長官解散立法會，從而癱瘓政府運作等，嚴重破壞香港政權機關依法履行職能。
47名被告中，有16人不認罪需接受審訊，全案已於2023年完成結案陳詞。
綜合明報及香港01等港媒報導，根據香港司法機構網站顯示，涉及這16名被告的審訊將於5月30日作出判決，判決程序預料需要2天。
47名被告中，有34人仍然被還押，當中32人已被還押逾3年，包括認罪的香港大學法律系前副教授戴耀廷、已解散的香港眾志前秘書長黃之鋒，以及不認罪的前立法會議員梁國雄等。
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