快訊

找到了！24歲軍人烏山頭水庫釣魚落水失蹤 今早尋獲遺體

會考加油！全台必訪12間超靈驗文昌廟大集合 加持考運別帶這些東西

嘉義惡火母子3死！弱勢家庭1人養7口 水電費遲繳、鄰居贈衣度日

習訪中東歐 中國學者：穩定中匈關係是利多

中央社／ 台北8日電

中國國家主席習近平結束訪法行程，前往塞爾維亞匈牙利進行國是訪問。中國學者表示，匈牙利將在今年下半年擔任歐盟輪值主席國，積極鞏固中匈關係對於中歐關係發展是利多。

習近平於5至10日期間赴歐，前往法國、塞爾維亞、匈牙利等3國進行國是訪問。習近平甫結束法國訪問行程，於當地時間7日晚抵達塞爾維亞，結束塞爾維亞訪問行程後，將再前往匈牙利。

澎湃新聞今天報導刊載復旦大學中歐關係研究中心副主任簡軍波的分析指出，匈牙利是友好中國的歐盟國家，在許多涉中議題上支持中國。

簡軍波表示，匈牙利在今年下半年將擔任歐盟輪值主席國，積極鞏固中匈關係，對於中歐關係發展是利多。

相關專家分析，不同於法國對於中國經貿的看法，匈牙利和塞爾維亞目前仍處於快速工業化的發展時期，加上較為友好的對中政策，匈牙利、塞爾維亞非常歡迎中國前往投資，也將中國投資視作多元化投資的重要來源。

匈牙利是第一個與中國簽署「一帶一路」合作文件的歐洲國家，匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）連續3次出席「一帶一路」國際合作高峰論壇。

據新華社報導，匈牙利官方統計顯示，中、匈去年雙邊貿易額超過130億美元（約新台幣4160億元）。中國對匈牙利直接投資達76億歐元（約新台幣2647.8億元），占外國對匈直接投資總額58%；蔚來、比亞迪、寧德時代等中國新能源汽車上、下游企業紛紛到匈牙利投資設廠。

匈牙利 塞爾維亞 行程

延伸閱讀

小範圍會晤 馬克宏：歐洲維持戰略自主團結統一至關重要

習近平抵貝爾格勒：中塞鐵桿友誼 願與塞開創合作新局面

習近平赴歐僅訪「這3國」 BBC分析：基於戰略價值考量

習近平訪塞爾維亞強調「鐵桿友誼」 預料將赴1處憑弔向美傳遞訊息

相關新聞

全力阻擋TikTok禁令 母公司字節跳動吿美政府違憲

TikTok母公司字節跳動（ByteDance）7日向美國聯邦法院提起訴訟，要求法院裁定旨在禁止TikTok的法律違反保...

蒲亭展開第5任期 中駐俄大使稱兩國繼續密切交往

俄羅斯總統蒲亭7日宣誓展開破紀錄第5個任期。中國駐俄羅斯大使張漢暉表示，中方歡迎蒲亭就職後對中國進行國事訪問，兩國元首一...

圍堵華為再出招 美國撤銷部分向華為輸出晶片等貨品許可證

路透社報導，據一位知情人士透露，美國周二撤銷了一些允許公司向受制裁的中國電信設備製造商華為運送晶片等貨物的許可證。該人士...

小範圍會晤 馬克宏：歐洲維持戰略自主團結統一至關重要

據大陸外交部網站，大陸國家主席習近平當地時間2024年5月7日應法國總統馬克宏特別邀請，乘專機離巴黎赴法國西南部上庇里牛...

將在月之背面採樣的嫦娥六號 已進入環月軌道飛行

據央視新聞，央視從大陸國家航天局獲悉，北京時間5月8日，在北京航太飛行控制中心的精確控制下，嫦娥六號探測器成功實施近月制...

送別習近平後馬克宏X上貼文稱「我們的關係逐漸成形」

法國總統馬克宏在送走了到訪的中國國家主席習近平後，在他的X社群平台的帳號上寫下簡短感想，他以對習近平說話的口吻寫道，「透...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。