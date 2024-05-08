習訪中東歐 中國學者：穩定中匈關係是利多

中國國家主席習近平結束訪法行程，前往塞爾維亞、匈牙利進行國是訪問。中國學者表示，匈牙利將在今年下半年擔任歐盟輪值主席國，積極鞏固中匈關係對於中歐關係發展是利多。

習近平於5至10日期間赴歐，前往法國、塞爾維亞、匈牙利等3國進行國是訪問。習近平甫結束法國訪問行程，於當地時間7日晚抵達塞爾維亞，結束塞爾維亞訪問行程後，將再前往匈牙利。

澎湃新聞今天報導刊載復旦大學中歐關係研究中心副主任簡軍波的分析指出，匈牙利是友好中國的歐盟國家，在許多涉中議題上支持中國。

簡軍波表示，匈牙利在今年下半年將擔任歐盟輪值主席國，積極鞏固中匈關係，對於中歐關係發展是利多。

相關專家分析，不同於法國對於中國經貿的看法，匈牙利和塞爾維亞目前仍處於快速工業化的發展時期，加上較為友好的對中政策，匈牙利、塞爾維亞非常歡迎中國前往投資，也將中國投資視作多元化投資的重要來源。

匈牙利是第一個與中國簽署「一帶一路」合作文件的歐洲國家，匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）連續3次出席「一帶一路」國際合作高峰論壇。

據新華社報導，匈牙利官方統計顯示，中、匈去年雙邊貿易額超過130億美元（約新台幣4160億元）。中國對匈牙利直接投資達76億歐元（約新台幣2647.8億元），占外國對匈直接投資總額58%；蔚來、比亞迪、寧德時代等中國新能源汽車上、下游企業紛紛到匈牙利投資設廠。