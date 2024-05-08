送別習近平後馬克宏X上貼文稱「我們的關係逐漸成形」

法國總統馬克宏在送走了到訪的中國國家主席習近平後，在他的X社群平台的帳號上寫下簡短感想，他以對習近平說話的口吻寫道，「透過我們個人故事的分享，我們的關係也逐漸形成。非常高興在上庇里牛斯省圖爾馬萊山口接待您，習近平主席，此地對我意義非凡，就像您在廣州接待了我一樣。」

簡短貼文下，馬克宏也配上一張他與夫人布麗吉特及習近平、彭麗媛夫婦在圖爾馬萊山口「牧羊人驛站」共同欣賞當地村民表演的牧羊人之舞的照片。鏡頭下顯示，表演的同時，山口驛站正在大雪紛飛。

兩小時後，馬克宏又PO出他在機場送行習近平夫婦的視頻，並貼文稱：「感謝你們進行友好坦誠的交流，這對我們兩國和世界的平衡都至關重要。」

庇里牛斯山是馬克宏外婆的出生地，對他有特殊意義。馬克宏邀習到他童年跟外婆共度的地方進行一對一的對談，是馬克宏對此次習的訪程特別設計的橋段。

馬克宏似刻意要藉著X帳號上的這一段話，展示他與習近平這位東方的客人間，已因為私下近距離接觸，並分享彼此的人生故事，而建立了有別於一般外交儀節上的關係。

帳號下有許多反對馬克宏與習近平拉近關係的留言，但也有許多贊同中法建立更深情誼的發言。