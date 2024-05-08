圍堵華為再出招 美國撤銷部分向華為輸出晶片等貨品許可證

路透社報導，據一位知情人士透露，美國周二撤銷了一些允許公司向受制裁的中國電信設備製造商華為運送晶片等貨物的許可證。該人士透露，一些公司周二接到通知，其許可證被吊銷，並立即生效。

報導稱，在此之前，華為上個月發表了首款支援人工智慧的筆記型電腦，即採用英特爾全新酷睿 Ultra 9 處理器技術的 MateBook X Pro。這次筆記型電腦的推出引起了共和黨議員的批評，他們表示，這向他們 表明，美國商務部已經為英特爾向華為出售晶片開了綠燈。

美國商務部在聲明中表示，「我們已經撤銷了向華為出口的某些許可證」，但拒絕具體說明撤銷了哪些許可證。

路透社首先報導了這項舉措，此前國會共和黨對華鷹派人士一致施壓，他們一直敦促拜登政府採取更強硬的行動來阻止華為。

共和黨眾議員埃莉斯．斯特凡尼克在一份聲明中表示：「這一行動將加強美國的國家安全，保護美國人的創造力，並削弱共產主義中國推進技術的能力。」

報導稱，根據撤銷的許可證，此舉還可能損害華為，該公司仍依賴英特爾晶片為其筆記型電腦提供動力，並可能損害與該公司有業務往來的美國供應商。但英特爾發言人拒絕置評。華為沒有立即回應置評請求。

報導稱，2019年由於擔心華為可能對美國進行間諜活動，華為被列入美國貿易限制名單，這是阻止中國增強軍事能力更廣泛努力的一部分。被添加到名單中意味著華為的供應商必須在發貨前尋求特殊的、難以獲得的許可證。但即便如此，華為的供應商仍獲得了價值數十億美元的許可證來銷售華為的商品和技術，其中包括川普政府頒發的一項特別有爭議的授權，該授權允許英特爾自2020 年起向華為運送中央處理器，用於其筆記型電腦。

報導並稱，自2020 年獲得美國官方許可，高通一直在向手機銷售較舊的4G 晶片。然而，高通仍然向華為授權其 5G 技術組合，華為去年開始使用其海思部門設計的 5G 晶片，大多數分析師認為該晶片的製造違反了美國的制裁。高通在本月提交的文件中表示，它與華為的專利協議將於高通 2025 財年年初到期，並已開始談判續簽該協議。

批評者認為，此類許可證有助於華為的復興。去年8月，華為推出一款採用中國晶片製造商中芯國際製造的先進晶片的新手機，震驚了業界。研究機構Counterpoint 的數據顯示，這款手機幫助華為智慧型手機銷量在 2024 年前六週同比飆升 64%。其智慧汽車零件業務也為華為的復興做出了貢獻，該公司在2023年實現了四年來最快的收入成長。