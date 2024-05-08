小範圍會晤 馬克宏：歐洲維持戰略自主團結統一至關重要

據大陸外交部網站，大陸國家主席習近平當地時間2024年5月7日應法國總統馬克宏特別邀請，乘專機離巴黎赴法國西南部上庇里牛斯省訪問。習近平與馬克宏舉行中法元首小範圍會晤。習近平表示，中國人有著強烈的家國理念，尤其重視和珍惜國家統一。馬克宏則表示，當前國際情勢充滿了不確定性，歐洲維持戰略自主和團結統一至關重要，歐洲與中國發展良好關係、加強雙多邊合作也至關重要。

消息稱，馬克宏和夫人布麗吉特提前抵達，率上庇里牛斯省省長薩羅門等法國地方政府代表在塔布機場熱情迎接，歡迎習近平夫婦訪問對他具有特殊意義的上比利牛斯省。

春夏時節的南法山區，白雪消融，溪水潺潺，山花盛開，綠草茵茵。馬克宏總統和布麗吉特在圖爾馬萊山口「牧羊人驛站」迎接習近平和彭麗媛，共同欣賞當地村民表演的具有濃鬱南法風情的牧羊人之舞，並同他們親切合影。

消息稱，驛站木屋外，春雪紛飛，雲海浩渺。兩國元首夫婦憑窗而坐，遠眺群山，品當地特色美味，論天下風雲際會，在輕鬆愉快的氛圍中就一些重要問題進行了戰略溝通。

習近平指出，中華文明是世界上唯一延綿5000多年而從未中斷的悠久文明。正因如此，中國人有著強烈的家國理念，尤其重視和珍惜國家統一。許多華僑在海外生活多年，仍懷有深深的愛國情感，對祖國不斷發展壯大由衷感到自豪。他出訪期間，經常看到許多華僑華人和留學生自發性在沿途等候歡迎。現在中國已經實現了第一個百年奮鬥目標，相信經過中國人民的接續奮鬥，中國一定能實現中華民族的偉大復興。

他表示，中國和法國雖然分屬東西方文明，價值理念、社會制度不同，但都重視文明交流互鑑。雙方可以和而不同，透過對話合作，為世界的和平和發展以及人類的進步做出新的貢獻。中方願與法國和歐洲加強人文交流，不斷深化經貿合作，增進彼此正確認知，鞏固好、傳承好中法、中歐人民友好故事。

馬克宏表示，他對去年訪華特別是廣州松園會晤留下深刻美好印象。透過同習主席的深入交流，他進一步了解了中國的歷史、文化、理念和發展歷程，對中國在重要議題上的立場認識加深。

他說，當前國際情勢充滿了不確定性，歐洲維持戰略自主和團結統一至關重要，歐洲與中國發展良好關係、加強雙多邊合作也至關重要。法中都是聯合國安理會常任理事國。他期待同習近平主席保持密切溝通，為維護歐洲和世界的和平穩定發揮積極作用。

習近平感謝馬克宏總統和夫人熱情邀請和精心安排，他指出，今天他和夫人同馬克宏總統和夫人度過了一段美好難忘的時光。期待與馬克宏總統經常交往，共同努力，引領中法關係和中歐關係健康穩定發展，為這個變亂交織的世界注入更多穩定性和正能量。歡迎馬克宏總統方便時再次訪華。

臨別時，當地村民唱起牧羊人之歌，感謝習近平和彭麗媛到訪，並熱情邀請他們再來。習近平說，這裡的美麗風景和特色美食給他留下深刻印象。歡迎更多法國優質農食產品進入中國百姓家，也歡迎更多友善的法國人民到中國參觀。