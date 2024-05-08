陸最賣期刊 「讀者雜誌」登台邁向15年

大陸「讀者雜誌」，日前再獲我文化部核准新年度（113-114）的發行，正式邁入第15個年頭。「讀者雜誌」在大陸發行量高達800萬份，是大陸銷量最大的期刊，同時還行銷全世界90多國，讀者從15歲高中生到高齡92歲的長者都有，被譽為中國人的「心靈雞湯」。

雜誌摘錄的內容有文學、歷史、傳記、人物、經濟等，呈現大陸的庶民社會、大陸人民的生活，並以發人善念、立志取向等鼓勵為主。登台10多年來，不少中學國文老師反應均佳，並認為可以提升現在孩子的寫作水平，獲得啟發與向上的動力。

大陸「讀者雜誌」於1981年4月創刊，總部位於甘肅蘭州，在大陸擁有28個印刷廠，全盛時期發行量高達上千萬份，這些年受到網路媒體影響，降到6百萬份，仍是大陸發行量最多的雜誌。發行40多年來，累計發行量超過20億冊。

繁體中文版自2010年8月獲准登台，是第1本進入台灣的大陸雜誌，除了摘錄大陸作家、媒體人的文章外，也摘錄台灣知名作家蔣勳、林懷民、王文華、劉墉、張曉風等人的文章，走入城市與偏鄉，成為老師教授作文的補充教材，還有人將它作為致贈好友的伴手禮。10多年在台發行後獲得各方肯定，今年文化部審查後，日前再度許可核准發行。