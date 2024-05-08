陸最賣期刊 「讀者雜誌」登台邁向15年

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
大陸「讀者雜誌」來台發行將邁入第15年，圖為2024年5月號封面。（讀者雜誌提供）
大陸「讀者雜誌」來台發行將邁入第15年，圖為2024年5月號封面。（讀者雜誌提供）

大陸「讀者雜誌」，日前再獲我文化部核准新年度（113-114）的發行，正式邁入第15個年頭。「讀者雜誌」在大陸發行量高達800萬份，是大陸銷量最大的期刊，同時還行銷全世界90多國，讀者從15歲高中生到高齡92歲的長者都有，被譽為中國人的「心靈雞湯」。

雜誌摘錄的內容有文學、歷史、傳記、人物、經濟等，呈現大陸的庶民社會、大陸人民的生活，並以發人善念、立志取向等鼓勵為主。登台10多年來，不少中學國文老師反應均佳，並認為可以提升現在孩子的寫作水平，獲得啟發與向上的動力。

大陸「讀者雜誌」於1981年4月創刊，總部位於甘肅蘭州，在大陸擁有28個印刷廠，全盛時期發行量高達上千萬份，這些年受到網路媒體影響，降到6百萬份，仍是大陸發行量最多的雜誌。發行40多年來，累計發行量超過20億冊。

繁體中文版自2010年8月獲准登台，是第1本進入台灣的大陸雜誌，除了摘錄大陸作家、媒體人的文章外，也摘錄台灣知名作家蔣勳、林懷民、王文華、劉墉、張曉風等人的文章，走入城市與偏鄉，成為老師教授作文的補充教材，還有人將它作為致贈好友的伴手禮。10多年在台發行後獲得各方肯定，今年文化部審查後，日前再度許可核准發行。

文化部 網路媒體

延伸閱讀

與俄調情完再向大陸「送秋波」 塞爾維亞恐成中俄特洛伊木馬

爭設金門自由貿易港區 議會2政團向中央喊話

中市府無人機是大陸產品？ 交通局：廠商確認美國製

這些美食都來自大陸！正港台灣小吃有哪些？老饕曝隱藏清單

相關新聞

福建海警再至金門海域 中共軍媒：保護金門輸水管線

大陸福建海警6日再度前往金門海域進行執法巡查，最近距離不足4海浬，大陸官媒報導指出，除了要關注海上狀況，還要保護輸水管道...

共軍向澳機投射照明彈 澳抗議

中澳關係面臨新挑戰。澳洲國防部指控，澳洲海軍驅逐艦四日在黃海「國際水域」執行聯合國安理會對北韓的制裁決議時，一架解放軍殲...

香港尖沙咀珠寶店劫案 警方事前獲報埋伏捕人

香港尖沙咀鐘表珠寶店光天白日發生持械行劫案，情節仿若港產警匪片，警方事前獲情報，五名劫匪中四人疑持手槍及鐵鎚闖入店內，未...

成大生犀利問「習任期正當性」準陸委會主委邱垂正接招應答

準陸委會主委、現任海基會秘書長邱垂正7日上午應邀赴成功大學政治學系進行「現階段兩岸情勢與因應」的專題演講，演講後，面對現...

陸最賣期刊 「讀者雜誌」登台邁向15年

大陸「讀者雜誌」，日前再獲我文化部核准新年度（113-114）的發行，正式邁入第15個年頭。「讀者雜誌」在大陸發行量高達...

擺脫火箭軍案？陸前防長魏鳳和 名字重現央視

大陸全國人大前副委員長烏雲其木格遺體昨天在北京火化，大陸前國務委員兼國防部長魏鳳和的名字出現在央視新聞聯播，引起關注。新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。