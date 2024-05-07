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伴習近平訪法國 除共同行程還去哪？彭麗媛官場角色受矚

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
當地時間5月6日晚，大陸國家主席習近平和夫人彭麗媛在巴黎愛麗舍宮出席法國總統馬克宏和夫人碧姬舉行的歡迎宴會。圖／新華社
當地時間5月6日晚，大陸國家主席習近平和夫人彭麗媛在巴黎愛麗舍宮出席法國總統馬克宏和夫人碧姬舉行的歡迎宴會。圖／新華社

大陸國家主席習近平5月5日至7日訪問法國，其夫人彭麗媛6日除陪同習近平參與相關活動，另參訪聯合國教科文組織總部，並在法國第一夫人碧姬馬克宏（Brigitte Macron）陪同下參觀博物館。

據新華社報導，彭麗媛在6日上午受邀參訪聯合國教科文組織總部，她是聯合國教科文組織促進女童和婦女教育特使，於參訪中獲頒特使履職十周年榮譽證書。

彭麗媛在總幹事阿祖萊（Audrey Azoulay）陪同下參觀「中國與聯合國教科文組織合作十年成果展」。報導稱，阿祖萊高度評價中國為促進全球女童和婦女教育事業發展所作貢獻，願與中國加強交流合作。

彭麗媛6日下午接著前往奧賽美術館（Musée d'Orsay），與碧姬一起觀看「巴黎1874，創造印象主義」主題展和博物館精品油畫展。兩人駐足欣賞莫內、梵谷等印象派藝術家的經典名作。

新華社引述彭麗媛發言，「中法兩國人民都十分熱愛繪畫藝術，希望雙方開展更多交流，讓兩國民眾更多感受彼此文化魅力。希望兩國藝術家們加強交流互鑒，相互啟發，創作出更多精美的藝術作品。」

兩國元首夫人與現場法國學生交流，學生分享學習中文的經歷和對中國文化的熱愛。彭麗媛回應，「希望同學們成為中法友好小使者，在兩國人民間搭建溝通橋梁，讓中法友好一代代傳承下去。

彭麗媛在官場角色日益受關注，香港星島日報日前報導，彭麗媛2017年卸任解放軍藝術學院院長後，在軍隊職務不詳。社群媒體近日流傳彭麗媛著軍裝視察軍事院校照片，似任中央軍委幹部考評委員。該單位2016年成立，被稱為確保精準科學選人用人的重要舉措。

彭麗媛6日下午法國總統馬克龍夫人碧姬陪同下前往奧賽美術館參觀。圖／新華社
彭麗媛6日下午法國總統馬克龍夫人碧姬陪同下前往奧賽美術館參觀。圖／新華社
6日上午，彭麗媛前往聯合國教科文組織總部參訪並會見總幹事阿祖萊。圖／新華社
6日上午，彭麗媛前往聯合國教科文組織總部參訪並會見總幹事阿祖萊。圖／新華社

彭麗媛 碧姬 習近平 聯合國 馬克宏

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