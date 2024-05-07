美菲軍演擊沉「中國漁船」 陸外交部酸：精神勝利法

南海爭端持續之際，美軍近日公開上月底與菲律賓舉行的「肩並肩 24」聯合軍演畫面顯示，美軍出動AC-130J「幽靈騎士」（Ghostrider）戰機，開火擊沉一艘模擬的「中國漁船」。對此，大陸外交部發言人林劍7日回應反酸， 有關國家應停止海上的侵權挑釁而不是使用「精神勝利法」搞自我安慰。

林劍7日主持大陸外交部例行記者會。面對外媒提問，他回應說，任何軍演都不應針對第三人或損害第三人的利益，不應損害地區國家間互信，破壞區域和平穩定。

林劍表示，有關國家應停止海上的侵權挑釁，停止挑釁對抗，多做有利於促進區域和平穩定的事，而不是使用「精神勝利法」搞自我安慰。

對於美軍發布訊息，《亞歐時報》日前報導稱，AC-130J打擊模擬的「中國漁船」，具有重要象徵意義，因為近年來，中國大陸經常利用漁船在南海等海域宣示主權，這種民兵組織及「灰色地帶」戰術引發了國際社會的擔憂。