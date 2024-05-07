陸戰機以照明彈威危及洲軍機 陸外交部：澳方挑釁

澳洲指控共軍一架戰機4日在黃海國際水域上空發射照明彈，差點擊中澳洲海軍直升機，澳洲當局7日表示，已就這種不可接受的行為向北京提出抗議。對此，大陸外交部周二下午回應，是澳方蓄意接近中國的領空挑釁。

據美國之音報導，澳洲國防部6日發布聲明指出，澳洲防空作戰驅逐艦「荷巴特號」（HMAS Hobart）4日在黃海國際水域執行聯合國安理會（UNSC）對北韓的制裁決議，一架中國殲-10戰機在一架澳洲海軍海鷹（Seahawk）直升機的飛行路徑上投下多枚照明彈。

澳洲防長馬勒斯（Richard Marles）表示，海鷹直升機駕駛被迫採取閃避行動，以免被照明彈擊中，「這是一起嚴重事件，此舉不僅危險且完全無法被接受。」

大陸外交部發言人林劍於7日下午例行記者會回應，事實是澳洲的軍艦機打著執行聯合國安理會決議的旗號，蓄意接近中國的領空滋事挑釁，危害中方海空安全。

林劍指出，「出於警告提醒目的，中國軍隊在現場採取必要處置措施，相關的操作合法合規，專業安全。中方已就澳方有關冒險做法提出嚴正交涉，敦促澳方立即停止挑釁和炒作，避免引發誤解誤判。」