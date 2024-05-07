包道格：南海局勢風險高於台海

台海與南海的局勢穩定是當前國際矚目焦點，不過美國在台協會台北辦事處前處長包道格分析，當前南海局勢的風險高於台海，因仁愛暗沙主權歸屬導致的中菲兩國緊張日益加劇並未趨緩。

香港南華早報6日刊登，專訪美國在台協會台北辦事處前處長包道格（Douglas Paal）全文。包道格2002年至2006年駐台近4年，現任「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）研究員。

包道格表示，南海爆發衝突的風險高於台海，尤其是因鄰近菲律賓的仁愛暗沙主權爭議，很可能演變為比台海更危險的局面。

他說，化解上述爭議看來迎刃而解難，因中國思索著防止菲律賓修復、繼續置放或重新打造擱淺於仁愛暗沙的登陸艦馬德雷山號（Sierra Madre），而菲律賓自認有權如此。

包道格表示，截至目前中菲雙方難尋彼此各讓一步的共識，中國認為時間對他們有利，菲律賓則深信依國際法他們站得住腳，當前的要務就是必須在兩造之間尋求妥協之道。

他說，與此同時，美國總統拜登（Joe Biden）政府強調與馬尼拉堅定的同盟關係，這是正確的做法，此時示弱將是大錯特錯，而且凸顯堅定還不夠，還得更加力挺菲律賓就維持周遭經濟海域完整所採取的作法。

包道格表示，菲律賓對於各方都不構成威脅，他們的軍力非常弱，卻致力於確保屬於菲國、國際法認定和美國認可的疆域。

他說，期盼中國自我克制，更希望中國體認，擴張中方起碼在過去10年步步進逼的主權聲稱，恐導致在當今全球經貿發展非常熱絡的地區之一爆發不必要的衝突，而導致局勢朝衝突方向發展，也不符合中國長遠利益。

包道格表示，期盼僵持化解，尤應加強現行的行為準則宣言，或者東協（ASEAN）國家就行為準則展開的談判，美國亟需給予菲國更強而有力的軍援，如此馬尼拉當局才能更有底氣，捍衛他們在亞太地區的主權宣示。

他說，即因如此，當前中菲兩國的緊張顯然日益加劇而且並未趨緩，這也是為何「我評估當前南海爆發擦槍走火衝突的可能性高於台海的原因」。

因中美已恢復若干高層接觸包括軍事對話，是否有助於控管風險，特別是針對台灣議題？包道格表示：「首先我先表明，有關台灣議題我們沒太多可談的，因彼此各有政策，而我們竭力持守自己的方針，並期盼他們別跨越對方的紅線。」

他說，在軍方層級的溝通方面，聯邦眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台前，中美曾勉強維持這方面的對話，而裴洛西訪台後中國喊卡，目前美國正力圖恢復。

至於美方對台政策近年來是否改變以往的戰略模糊，包道格表示，拜登雖多次表態若台灣遇襲將捍衛台灣，但這絕非美國向來秉持的戰略模糊表述之一。

他說，去年中以來，拜登政府已回歸更符合美方傳統的表述，相當程度而論，北京也接受美國的立場，即因華府重拾戰略模糊。

包道格表示，雖然美國的專家學者對於戰略清晰是否優於戰略模糊的討論益增，不過看來目前美國的立場是回到戰略模糊，但美國是民主國家，而且情勢隨時在變，

類似的爭辯可能隨時再度浮現。

他說，目前還看不出來上述的討論近期將浮上檯面，但至少去年以來（華府）變得更加維持一貫，而且闡述戰略模糊是另個有效的雙向震懾之道，既可震懾中國別輕舉妄動，也可避免台灣尋求法理台獨。

儘管中國亟欲收復台灣，包道格表示，但依據當前情勢，中國難藉由武力、脅迫和其他手段輕而易舉奪台，況且震懾中國別改變台海現狀是台灣的共識，因此美台向來共同合作以鞏固台灣維繫的震懾，這使得中國心知肚明，拿下台灣絕非易如反掌。

他說，維持穩定台海局勢美國必須雙管齊下，一方面藉由外交規範，其次就是有效震懾，外交規範界定紅線，

確保美國奉行的一個中國政策。

包道格表示，而震懾則是凸顯支持台灣及其所需，並鼓勵台灣創造各種能力，使得中國難以妄下斷語，以為台灣是個可輕易奪取的目標。

分析美中該如何管控因台灣而導致衝突的風險，他說，

自毛澤東和蔣介石相繼走入歷史以來，中國與台灣都發生很大的變化，美國持續而且必須調整因應之道。

包道格表示，不過毛蔣兩人辭世後維持的台海現狀持續至今，並使中國與台灣得以依據各自的體制繁榮發展，兩岸應格外謹慎，別採取或發表使彼此感到錯愕的新舉措和新的政策聲明，使得台海穩定現狀陷入風險中。