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陸前防部長魏鳳和「重現」央視 外界揣測風波已過
大陸前全國人大常委會副委員長烏雲其木格遺體昨天在京火化，在央視新聞聯播的相關報導中，出現魏鳳和與戴秉國、常萬全、趙克志等幾名前國務委員聯名向烏雲其木格送上花圈的畫面。有消息揣測，魏的名字「重現央視」，顯示其可能已走出火箭軍弊案風波。
據香港星島日報報導，2024春節前夕，中共中央領導人看望退休元老，新華社列出被看望的130多名元老的姓名，獨缺前國務委員、國防部長魏鳳和，引發其「出事」的猜測。
70歲的魏鳳和出身導彈部隊，2012年擔任第二炮兵（導彈）部隊司令員，2015年擔任首任火箭軍司令員，2018年3月擔任國務委員、國防部長，去年3月卸任，由李尚福接替。李尚福疑似捲入火箭軍腐敗案，去年10月被免國務委員、國防部長。
魏鳳和去年9月底缺席中共「十一」國慶招待會，春節又不在被看望名單，因此引發捲入火箭軍腐敗案的猜測。不過，他的名字「重現」央視，顯示可能已走出漩渦。
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