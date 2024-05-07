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中法領導人會面 習近平送給馬克宏什麼國禮？

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國家主席習近平6日與法國總統馬克宏會面，習近平贈送的其中一項禮物為一系列的法國小說中譯本。（路透）
大陸國家主席習近平6日與法國總統馬克宏會面，習近平贈送的其中一項禮物為一系列的法國小說中譯本。（路透）

大陸國家主席習近平6日與法國總統馬克宏會面，雙方互贈什麼禮物？綜合法媒報導，馬克宏向習近平贈送黑色香奈兒包、法國昂布瓦斯（Pierre Gallou）產製的雙面扁平花瓶，1742年第一本法中辭典，及法國小說家雨果的《沉思集》1861年版本及《巴黎聖母院》中文譯本。

據《巴黎人報》報導，馬克宏另致贈一瓶軒尼詩XO干邑白蘭地和一瓶人頭馬Remy Martin路易十三干邑白蘭地。馬克宏於雙方會面後表示，感謝習近平對法國干邑白蘭地的反傾銷調查持開放態度，並且不希望看到相關措施實施。

法國干邑白蘭地正受到來自北京的反傾銷調查。一位法國外交消息人士向《巴黎人報》透露，中方已表示調查結果出來之前，不會立即徵收關稅。

習近平送給馬克宏的禮物並未透露，據美聯社、BFM電視台及央視新聞報導報導，習近平送給馬克宏一幅繪畫作品、中國史前時期小型羽毛恐龍「近鳥」（anchiornis）的雕像，以及多本法國小說中譯本，包含雨果《九三年》、福樓拜《包法利夫人》、司湯達《紅與黑》、小仲馬《茶花女》和大仲馬《三劍客》等。

據新華社報導，習近平另贈送馬克宏2008年夏季奧運和2022年冬季奧運的火炬，馬克宏則以巴黎奧運火炬回贈。巴黎將於今年7月舉辦夏季奧運，習近平於會面後表示，中方支持法方辦好巴黎運會。願以巴黎奧運會為契機，倡議運動會期間全球停火止戰。

2018年馬克宏首次訪問中國時，馬克宏向習近平贈送一匹法國騎兵團馬匹；他2023年再次拜訪北京時，贈送一只法國官窯賽佛爾瓷器花瓶，和兩幅法國攝影師呂布（Marc Riboud）的照片。

習近平2019年前往法國進行國事訪問，馬克宏向習近平贈送1688年法國出版的首部《論語導讀》法文版原著，稱這本書對孟德斯鳩和伏爾泰等法國哲學家予以啟發。該本《論語導讀》原著僅有兩本存世，另一本收藏在巴黎的吉美國立亞洲藝術博物館。

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中法雙方並未具體披露習近平與馬克宏互贈的禮物清單，圖中應為習近平送給馬克宏的中國史前時期小型羽毛恐龍「近鳥」（anchiornis）雕像。（法新社）
中法雙方並未具體披露習近平與馬克宏互贈的禮物清單，圖中應為習近平送給馬克宏的中國史前時期小型羽毛恐龍「近鳥」（anchiornis）雕像。（法新社）
大陸國家主席習近平6日與法國總統馬克宏會面，兩人互贈多項禮物。（法新社）
大陸國家主席習近平6日與法國總統馬克宏會面，兩人互贈多項禮物。（法新社）

巴黎奧運 法國 習近平 馬克宏

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