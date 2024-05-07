持續力挺俄羅斯 陸宣布：中俄博覽會16日哈爾濱登場

歐盟希望北京當局向俄羅斯施壓結束俄烏戰爭的期望恐落空。就在大陸國家主席習近平與法國總統馬克宏、歐盟執委會主席范德賴恩舉行三邊會談的同一天，大陸商務部在北京宣布，第八屆中國—俄羅斯博覽會5月16日至21日在黑龍江省哈爾濱市舉行，並稱這是今年中俄建交75周年慶祝活動之一。

與此同時，據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯總統助理烏沙科夫6日對媒體表示，俄羅斯總統普亭中國之行是國事訪問，這是對習近平去年當選中國國家主席後訪俄的回訪。

外界預期在習近平結束此次訪歐行程後，普亭將於本月中訪問中國大陸。烏沙科夫說，「這是國事訪問，國事訪問不僅是訪問首都，還包括訪問另一座城市」。

大陸商務部6日在北京舉行第八屆中國—俄羅斯博覽會新聞發布會。大陸商務部歐亞司司長劉雪松在記者會上表示，中俄博覽會由大陸商務部、黑龍江省人民政府、俄經濟發展部、俄工業和貿易部共同主辦，輪流在中國和俄羅斯兩國舉辦。自2014年首屆舉辦以來，已成功舉辦過七屆，招展規模、辦展水平、質量效果不斷提升，為擴大兩國地方交流、促進企業合作發揮著積極作用。

劉雪松稱，按慣例，中俄博覽會一般在每年的6、7月舉行，但考慮到哈爾濱將於2025年2月舉辦亞冬會，為給亞冬會相關活動預留場地，經雙方商定，第八屆中俄博覽會較往屆提前一個月，將於5月16日至21日舉行。

本次博覽會以「合作、互信、機遇」為主題，中俄兩國工業、農業、貿易、物流等領域企業和有關地方積極參展。俄工業和貿易部將組織有代表性的企業參展，16個俄羅斯聯邦主體也將組織企業參展，屆時將與中方各界開展廣泛的交流洽談。

黑龍江省貿促會會長陳士軍則表示，本屆博覽會展覽總面積38.8萬平方米，同期將圍繞地方合作、經貿投資、科技教育、跨境電商、文化旅遊、青年交流等舉辦一系列國家級、地方間、各領域配套活動。

陳士軍稱，本屆博覽會主會場設俄羅斯、國際及港澳台、省區市和央企合作、龍江振興、高端裝備和機械製造及配套服務5個展區，預計展出10個領域、20餘大類、超過5,000種產品。

劉雪松還表示，中俄是山水相連的友好鄰邦，近年來，在中俄元首的戰略引領下，雙邊經貿合作克服複雜外部環境，展現出蓬勃生機和活力。2023年雙邊貿易額達到2,401億美元，提前達到2,000億美元的貿易目標。今年第一季，雙邊貿易額達566.8億美元，較去年同期成長5.2%。