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丘成桐︰中國數學水準不及美國40年代

中央社／ 香港7日電

據報導，曾獲得數學界最高榮譽費爾茲獎的丘成桐表示，中國現今的數學水準不及美國1940年代。

根據星島日報今天的報導，丘成桐一週前在中國華中科技大學演講時，作了以上表示。

據報導，他在題為「中國數學的現狀和將來」的演講中說，「中國誘導學者做學問的方法太過注重於物質的獎勵，因循守舊，年輕人不敢去做最前沿的學問」。

他指出，中國大部分重要學者年紀偏大，往往因循守舊。在這樣的背景下，年輕學者會繼續因循守舊，逐漸和世界前沿（先進）發展脫軌。

他表示，中國要在科技上成為強國就須掌握基礎科學，而數學是物理學和一切工程理論的基礎，「但目前中國數學界對中國數學水平處在世界前沿什麼位置並沒有搞清楚」。

據介紹，在香港成長的丘成桐是中央研究院院士、美國科學院院士、中國科學院外籍院士，近年全職加盟北京清華大學並擔任數學科學中心主任。

北京 美國 院士

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