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澳洲抗議共軍在黃海國際水域 向澳直升機發射照明彈

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
澳軍指控共軍的殲-10戰機，對澳軍直升機飛行路徑投擲多枚照明彈。圖為2021年10月共軍空軍新進學員駕殲-10升空。（新華社）
澳軍指控共軍的殲-10戰機，對澳軍直升機飛行路徑投擲多枚照明彈。圖為2021年10月共軍空軍新進學員駕殲-10升空。（新華社）

中澳關係面臨新挑戰。澳洲國防部指控，5月4日澳洲海軍驅逐艦正在黃海「國際水域」，執行聯合國安理會對北韓的制裁決議時，一架共軍殲-10戰機，在澳洲驅逐艦上起飛的海鷹直升機的飛行路徑，投下多枚「照明彈」。同時，澳洲已就這種「危險及不可接受的行為」，向北京提出關切和抗議。

綜合美聯社、法新社報導，澳洲國防部聲明指出，事件發生在上周六（5月4日），當時，一架從澳洲海軍的空戰驅逐艦「霍巴特號」（HMAS Hobart）上起飛的澳洲海軍海鷹（Seahawk）直升機，遇到中共解放軍殲-10戰機，在其飛行路徑上投擲多枚照明彈，為避免被擊中，澳軍直升機進行了規避行動。

澳洲國防部長馬勒斯稱，共機投擲照明彈的距離，大約是在直升機前方300公尺、上方60公尺處。他說，這是一起既不安全也不專業的事件，但強調澳軍不會在參與執行聯合國對北韓制裁的合法活動上退縮。

澳洲國防部表示，儘管直升機機身沒有收到損害，也沒有人受傷，但澳洲政府已就這種危險及不可接受的行為，向北京提出關切和抗議。截至目前，北京尚未對此做出回應。

外媒報導稱，這是繼去年11月，澳洲指責共軍「寧波號」飛彈驅逐艦在日本海域接近澳洲遠程護衛艦「圖文巴號」，向執行任務的澳洲海軍潛水員發射聲納，造成澳方潛水員受傷的事件以來，兩國發生最嚴重的衝突。

對此，上任後積極推動中澳兩國關係改善的澳洲總理艾班尼斯也在7日表示，澳方已向中國明確表明，這是不專業的，也是不可接受的。

值得注意的是，儘管目前北京尚未對此做出回應，但日前中國大連海事局曾發布航行警告，表示自5月6日11時至8日14時，黃海北部部分海域實彈射擊，禁止駛入。儘管並無跡象顯示，兩事件是否有關聯，但這是共軍長期在黃海及鄰近海域執行軍事行動的一環。

國防部 澳洲 直升機

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