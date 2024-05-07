陸駐印大使 傳徐飛洪6月履新

新冠疫情發生後，中國大陸與印度也爆發近六十年來最嚴重的邊境衝突，雙邊關係急轉直下，而中共駐印度大使自孫衛東二○二二年十月離任後一直空缺，如今終於將有新人接替，消息指出大陸外交部部長助理徐飛洪有望在六月初前赴印度就任大使。

印度媒體「印度斯坦時報」近日援引知情人士透露，新任大使可能在六月初印度大選結束前就任，有兩位消息人士表示，這項消息最快可能在五月中旬發布，資深外交官徐飛洪有望獲得這一任命，此舉可以結束一九七六年雙方恢復派駐大使以來最長的空缺期。

徐飛洪現任大陸外交部排名第一的部長助理，去年底他已被大陸全國人大常委會免去職務，官網已經半年餘沒有其公開活動消息，不過今年一月初徐飛洪仍以部長助理身分參加外交部春節大集、安地卡及巴布達使館開館活動。港媒星島日報指出，徐飛洪去年底被免去外長助理準備出使印度，但由於各種原因而無法上任。

自二○二○年五月中印雙方爆發班公錯、加勒萬谷地等邊境衝突與對峙後，雙方已經進行廿一輪軍長級會談，並持續舉辦「中印舉行邊境事務磋商和協調工作機制」相關會議。