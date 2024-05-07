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美副助卿挺台參與國際 陸砲轟

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸外交部發言人林劍痛批美國副助理國務卿藍墨客日前涉台相關談話，是公然「信口雌黃」，令人震驚和憤慨。（路透）
大陸外交部發言人林劍痛批美國副助理國務卿藍墨客日前涉台相關談話，是公然「信口雌黃」，令人震驚和憤慨。（路透）

針對美國務院亞太副助卿藍墨客日前表態支持台灣參與國際組織，並呼籲國際共同抵制北京曲解聯大二七五八號決議，大陸外交部發言人林劍昨痛批藍墨客言論是對事實的歪曲，公然信口雌黃，令人震驚和憤慨，中方已向美方提出嚴正交涉。

藍墨客四月廿九日在華府智庫德國馬歇爾基金會一場座談會上表示，聯合國大會第二七五八號決議「未認可、不等於、也不反映對中國一中原則的共識」；並稱二七五八號決議與各國在與台灣關係方面的主權選擇無關；在台灣最終政治地位問題上，該決議不構成聯合國體制的立場，也不排除台灣有意義地參與聯合國系統。

林劍昨在例行記者會稱，聯大二七五八號決議清楚寫明，「決定恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表，並立即把蔣介石的代表從他在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法占據的席位上驅逐出去。」

林劍稱，該決議清楚表明「中華人民共和國政府是在聯合國代表包括台灣在內的全中國的唯一合法政府，明確了台灣不是一個國家，台灣屬於中國領土一部分，明確了台灣的非主權實體地位」；又稱該決議不僅從政治上、法律上和程序上徹底解決了「包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題」。

他批美國作為聯合國安理會常任理事國，卻惡意曲解二七五八號決議，提出「台灣有意義參與聯合國系統」敘事，借此虛化掏空一個中國原則。

美國 聯合國

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