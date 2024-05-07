歐盟盼北京影響俄國 結束侵略烏克蘭

中國大陸、法國和歐盟三方領導人昨天在巴黎舉行三邊會談，重點聚焦中歐經貿爭端及北京在俄烏戰爭中扮演的角色。歐盟執委會主席范德賴恩談及希望中國會影響俄羅斯，使其結束對烏克蘭的侵略，及降低對烏的核威脅。習近平除強調中歐應加強戰略協調，保持夥伴關係，也透過法媒表態，理解烏克蘭危機對歐洲人民造成衝擊，願與國際社會找到解決危機合理路徑。

中法歐盟三邊會談昨天在巴黎愛麗舍宮舉行，會談歷時約一小時，在歐盟正對中國補貼太陽能板、電動車等進行調查，及國際社會對北京持續支持俄羅斯疑慮升高之際，這場會談焦點在於中歐經貿紛爭，以及歐盟敦促北京發揮對俄影響力，以期盡速結束俄烏戰爭。

馬克宏：盼貿易有公平規則

就中歐經貿問題，法新社報導，馬克宏向習近平表示，歐洲和中國之間的貿易應當有「公平規則」，並稱歐洲的未來顯然也將取決於歐方繼續以平衡方式發展與中國關係的能力。

路透報導，范德賴恩形容歐中關係複雜，直言雙方因市場准入、貿易等問題面臨挑戰。她談及中國產能過剩，指世界無法吸收中國的過剩產品，歐盟在面對中國時，要準備充分利用貿易防禦工具。她認為如果中國公平競爭，對所有人都有好處；歐洲不會動搖做出艱難的決定，以保護歐洲的經濟。就歐中經貿挑戰，她向習近平喊話，「我們有興趣證明我們的合作正在產生效果」。

針對俄烏戰爭及北京的角色，路透報導，范德賴恩稱與習近平有開放與坦誠交流。她談到希望中國影響俄羅斯，使其結束對烏克蘭的侵略，及降低對烏克蘭的核威脅。她強調歐中在和平與安全方面擁有共同利益，申明其「決心制止俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭」，以建立公正、和平、可持續的和平。

法新社報導，馬克宏告訴習近平，就烏克蘭和中東發生的重大危機，（歐方）與中國進行協調至關重要，將發揮決定性作用。

據中方發布，習近平稱始終從戰略高度和長遠角度看待中歐關係，將歐洲視為中國特色大國外交重要方向和實現中國式現代化的重要夥伴，希望中法關係、中歐關係相互促進、共同發展。中歐應堅持夥伴定位，深化戰略溝通，增進戰略互信，凝聚戰略共識，展開戰略協作。

習近平透過法國費加羅報發表署名文章稱，理解烏克蘭危機對歐洲人民造成衝擊，烏克蘭危機持續越久，對歐洲和世界損害越大，中方期盼歐洲早日重回和平穩定，願同國際社會一道，找到解決危機合理路徑。

習：不存在產能過剩問題

央視昨晚報導，就經貿問題，習近平稱中國新能源產業在開放競爭中練就了真本事，不存在所謂「中國產能過剩問題」。

習近平和馬克宏七日將一同前往有後者第二故鄉之稱的庇里牛斯山，此後習將轉往塞爾維亞和匈牙利訪問。