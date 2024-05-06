中法歐三方會晤後 習近平和馬克宏會談

在結束中法歐三方領導人會晤後，大陸國家主席習近平於當地時間6日下午，出席法國總統舉行的歡迎儀式，接著，兩人舉行會談。此前，路透報導引述分析稱，馬克宏將就俄烏和貿易兩個議題，向習近平施壓。

據大陸官媒央視新聞報導，當地時間6日下午，習近平出席馬克宏舉行的歡迎儀式，並在後者的陪同下，檢閱法國衛隊和陸海空三軍儀仗隊。接著，新華社發布快訊，當地時間6日，習近平與馬克宏舉行會談。

在此之前，路透報導，馬克宏可能會在兩人的會面中，敦促習近平減少貿易失衡，和在俄烏戰爭問題方面利用中國對俄羅斯的影響力。

在同日上午的中法歐領導人三方會晤上，習近平強調，希望歐盟樹立正確對華認知，制定積極對華政策，並稱不存在所謂「中國產能過剩問題」。

習近平還就俄烏衝突表示，中法歐都希望盡快停火止戰、歐洲恢復和平，都支持烏克蘭危機政治解決，中方願繼續與有關各方保持溝通。

據法新社，馬克宏表示，歐洲和中國之間的貿易應當有「公平規則」；至於歐中之間「實質性經濟關係」的挑戰，范德賴恩說，歐盟有興趣證明與雙方的合作正在產生效果。