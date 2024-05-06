快訊

柯建銘失言風波延燒！柯文哲親吐「在民進黨不是個案」

陸海警船隊現蹤金門南方水域 海巡署強力驅離：停止危害航安行為

中法歐三方會晤後 習近平和馬克宏會談

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
法國總統馬克宏為大陸國家主席習近平舉行歡迎儀式，接著兩人進行面對面會談。新華社
法國總統馬克宏為大陸國家主席習近平舉行歡迎儀式，接著兩人進行面對面會談。新華社

在結束中法歐三方領導人會晤後，大陸國家主席習近平於當地時間6日下午，出席法國總統舉行的歡迎儀式，接著，兩人舉行會談。此前，路透報導引述分析稱，馬克宏將就俄烏和貿易兩個議題，向習近平施壓。

據大陸官媒央視新聞報導，當地時間6日下午，習近平出席馬克宏舉行的歡迎儀式，並在後者的陪同下，檢閱法國衛隊和陸海空三軍儀仗隊。接著，新華社發布快訊，當地時間6日，習近平與馬克宏舉行會談。

在此之前，路透報導，馬克宏可能會在兩人的會面中，敦促習近平減少貿易失衡，和在俄烏戰爭問題方面利用中國對俄羅斯的影響力。

在同日上午的中法歐領導人三方會晤上，習近平強調，希望歐盟樹立正確對華認知，制定積極對華政策，並稱不存在所謂「中國產能過剩問題」。

習近平還就俄烏衝突表示，中法歐都希望盡快停火止戰、歐洲恢復和平，都支持烏克蘭危機政治解決，中方願繼續與有關各方保持溝通。

據法新社，馬克宏表示，歐洲和中國之間的貿易應當有「公平規則」；至於歐中之間「實質性經濟關係」的挑戰，范德賴恩說，歐盟有興趣證明與雙方的合作正在產生效果。

法國 習近平 馬克宏

延伸閱讀

中法歐三方會晤 習近平：不存在「中國產能過剩問題」

中法歐領導人會談 習近平要歐方堅持夥伴定位

中法歐三方會談結束 習近平：推動中歐關係穩定健康發展

訪法首日在法媒撰文 習近平：帶來3信息 願深化合作

相關新聞

中法歐三方會晤 習近平：不存在「中國產能過剩問題」

中法歐三方領導人會晤於當地時間6日，在法國巴黎愛麗舍宮舉行。據中方晚間發布內容，大陸國家主席習近平強調，希望歐盟樹立正確...

美副國務卿訪北京 與陸副外長馬朝旭討論中美關係

美國與中國大陸又傳出外交互動，訪問北京的美國副國務卿維爾馬6日與大陸外交部副部長馬朝旭會見，雙方就「中美關係及雙方關心的...

陸海警船隊現蹤金門南方水域 海巡署強力驅離：停止危害航安行為

今下午再有中國大陸海警船隊進入金門南方水域，海巡署金馬澎分署表示，除全程監控外，並預置及派遣巡防艇併航對應，實施蒐證監控...

中法歐三方會晤後 習近平和馬克宏會談

在結束中法歐三方領導人會晤後，大陸國家主席習近平於當地時間6日下午，出席法國總統舉行的歡迎儀式，接著，兩人舉行會談。此前...

馬克宏對習近平說：歐中貿易應有公平規則

中法歐三方領導人會晤6日在法國巴黎舉行，法國總統馬克宏對大陸國家主席習近平說，歐中貿易應當有「公平規則」，並強調中方在俄...

中法歐三方會談結束 習近平：推動中歐關係穩定健康發展

中國大陸國家主席習近平於當地時間6日，在法國正式展開他此次的訪歐行程。據新華社，上午習近平抵達愛麗舍宮時，法國總統馬克宏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。